Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 7 juillet à Hanoï Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, ambassadrice d'Égypte au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance aux relations traditionnelles d'amitié et de coopération avec l'Égypte - l'un des premiers pays du Moyen-Orient et d'Afrique à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.Le ministre a reçu le 7 juillet à Hanoï Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, ambassadrice d'Égypte au Vietnam, précisant que l'Égypte était actuellement le partenaire commercial de premier plan du Vietnam en Afrique du Nord, avec un commerce bilatéral en croissance constante des années pour atteindre près de 600 millions de dollars en 2022.Il a demandé à l'ambassadrice de contribuer à renforcer davantage les relations de coopération entre le Vietnam et l'Égypte dans les temps à venir, notamment dans la politique - diplomatie, le commerce - investissement, l'adaptation au changement climatique…L'ambassadrice Amal Abdel Kader Elmorsi Salama a affirmé qu'elle ferait de son mieux pour créer une percée dans les relations bilatérales dans les temps à venir, atteindre l'objectif de porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars, comme l'ont convenu les hauts dirigeants des deux pays.Bui Thanh Son et Amal Abdel Kader Elmorsi Salama ont convenu de travailler en étroite collaboration pour se préparer bien à la 6e session du Comité mixte Vietnam-Egypte ; de promouvoir la coopération entre les localités des deux pays, d'organiser les activités d'échanges culturels et artistiques, de promouvoir la négociation et la signature d'accords de coopération dans l'aviation, d’éviter la double imposition..., ce à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1963-2023). - VNA