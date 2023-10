Hanoï, 30 octobre (VNA) - Le Département de maintien de la paix du Vietnam a inauguré le 30 octobre le cours d'officier de logistique des Nations Unies 2023, co-présidé par le Vietnam et le Canada, dans le cadre du Programme de formation et de coopération militaires (MTCP) de ce dernier.

Lors de la cérémonie inaugurale du cours. Photo : VNA

C'est la deuxième fois que le Vietnam et le Canada organisent conjointement ce type de cours au Département du maintien de la paix du Vietnam, et également le deuxième cours international de formation intensive sur le maintien de la paix de l'ONU organisé dans le pays avec la coordination du Vietnam et du Canada dans le contexte de la politique de plus en plus vaste du Vietnam. participation aux activités de maintien de la paix de l’ONU.

Le général de corps d’armée Phung Si Tan, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, a déclaré que ce cours était une bonne occasion pour les conférenciers et les stagiaires du Vietnam et des pays partenaires du MTCP de se rencontrer et d'échanger leurs expériences en matière d'assurance logistique dans le cadre du maintien de la paix de l'ONU.

Il voit la participation de six conférenciers du Canada et d'une quarantaine de stagiaires du Bangladesh, d'Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Mongolie, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam.

Leigh McCumber, conseiller aux affaires politiques et publiques de l'ambassade du Canada au Vietnam, a évalué le cours comme un témoignage de la relation bilatérale croissante en matière de défense entre le Vietnam et le Canada, ajoutant que dans les temps à venir, le Canada et le Vietnam organiseraient conjointement deux autres cours comme le cours d'officier d'état-major des Nations Unies et le cours de planification d'exercices.- VNA