Vietnam Airlines ajoute quatre Airbus A320 pour servir le Nouvel An lunaire 2024. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Vietnam Airlines a loué quatre Airbus A320 supplémentaires avec équipage, aidant ainsi la compagnie aérienne à ajouter près de 1.000 vols pour servir le Nouvel An lunaire 2024.

Le premier avion supplémentaire atterrira à l'aéroport international de Tan Son Nhat dans l'après-midi du 25 janvier et devrait être mis en service à partir du 26 janvier. Les avions restants seront remis début février 2024.

Ainsi, jusqu'à présent, le groupe Vietnam Airlines, composé de Vietnam Airlines, Pacific Airlines et de la Compagnie de services aériens (VASCO), fournira au total 2,86 millions de sièges pendant le pic du Nouvel An lunaire 2024 sur tous les vols intérieurs et internationaux.

Pour offrir aux passagers plus d'options lors de la réservation de billets, le groupe Vietnam Airlines a fortement augmenté le nombre de ses vols tôt le matin et la nuit, avec plus de 1.300. -VNA