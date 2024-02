Vientiane (VNA) - Vietjet a inauguré le 25 février une nouvelle route reliant Hô Chi Minh-Ville à Vientiane (Laos), élargissant les opportunités de développement économique, touristiaue et d'échanges culturels entre les deux pays voisins, le Vietnam et le Laos.

Bounteng Symoon, directeur général adjoint de l'administration de l'aviation civile du Laos, et Nguyen Thanh Son, vice-président de Vietjet, et les délégués organisent la cérémonie de lancement de la nouvelle route à l'aéroport de Wattay à Vientiane. Photo : Vietjet





Souvannaseng Amphay, consul général adjoint du Laos à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des responsables du Département de l'aviation civile du Laos, des aéroports, de Lao Airlines, des habitants et des touristes ont participé à la cérémonie d'ouverture et ont félicité Vietjet pour le lancement de la nouvelle route.

La liaison Hô Chi Minh-Ville - Vientiane propose aux passagers quatre vols aller-retour par semaine les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, offrant une expérience de vol complète vers le « Pays du million d'éléphants » en seulement 1 heure et 45 minutes de vol.

Nguyen Thanh Son, vice-président de Vietjet a déclaré : « La route reliant Hô Chi Minh-Ville à Vientiane réduit non seulement le temps de trajet entre le Vietnam et le Laos, mais étend également les connexions de Vientiane vers des destinations de la région et du monde via le réseau de vols internationaux de Vietjet. »

Nguyen Thanh Son, vice-président de Vietjet (quatrième à droite) présente des fleurs et des cadeaux aux premiers passagers du vol inaugural. Photo : Vietjet

Vientiane est à la fois la capitale et la plus grande ville, le centre politique et économique du Laos, située sur les rives du Mékong avec sa beauté pittoresque, son charme ancien, ses monuments architecturaux célèbres, ses temples, ses pagodes, ses fêtes locales et sa cuisine unique. Pendant ce temps, Hô Chi Minh-Ville est un centre économique, culturel et touristique de premier plan doté de caractéristiques culturelles distinctives, d'un style de vie moderne et dynamique et d'une connectivité pratique vers diverses destinations au Vietnam et à l'étranger.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol à des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA