Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vietjet devient la première compagnie aérienne à exploiter une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville, la ville la plus dynamique du Vietnam, à Perth, capitale de l'État d'Australie-Occidentale. Cette nouvelle ligne porte le nombre total de vols entre le Vietnam et l'Australie opérés par Vietjet à 38 par semaine.À partir du 21 novembre 2023, Vietjet lancera officiellement cette ligne directe entre Ho Chi Minh-Ville et Perth, à raison de deux vols aller-retour par semaine. Les vols au départ de Ho Chi Minh-Ville partiront à 13h35 tous les mardis et samedis, atterrissant à Perth à 21h20 (heure locale). Dans l'autre sens, le vol quittera Perth à 23h20 (heure locale) pour arriver à l'aéroport de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville à 05h05, les mardis et jeudis.Pour exprimer sa gratitude envers les passagers et célébrer l'ouverture de cette première ligne aérienne directe entre Ho Chi-Minh-Ville et Perth, Vietjet propose une promotion spéciale. De 00h00 à 23h59 tous les mercredis, jeudis et vendredis, jusqu'au 31 décembre 2023, des billets à partir de zéro dông (hors taxes et frais) seront disponibles, valables pour tous les vols vers Perth, Brisbane, Sydney et Melbourne. Les réservations peuvent être effectuées sur le site internet : www.vietjetair.com et sur l'application mobile de Vietjet. Les dates de départ sont très flexibles, allant du 10 août 2023 au 31 mars 2024 (sous certaines conditions).Volez avec Vietjet pour vivre une expérience de voyage exceptionnelle grâce à sa flotte moderne et respectueuse de l'environnement, ainsi qu'à son équipage professionnel et dévoué. Pour satisfaire les préférences culinaires des clients, Vietjet propose un menu varié comprenant des plats chauds et froids et bio, mettant en valeur les cultures culinaires du monde entier. De plus, vous pouvez accumuler des points de fidélité SkyJoy, obtenir une assurance voyage complète appelée Sky Care, ainsi que d'autres promotions de Vietjet Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA