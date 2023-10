Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne Vietjet offre à ses passagers un cadeau à l’occasion du Têt qui s’approche, avec le programme «Volez maintenant - Payez plus tard» et des bons électroniques supplémentaires de 100.000 dôngs.

La promotion est valable du 25 octobre au 15 novembre 2023 et s'applique aux vols intérieurs.

Les passagers reçoivent non seulement des offres attrayantes de Vietjet avec des millions de billets d'avion pour le Têt (Nouvel An lunaire) à partir de seulement 1.500 000 dôngs (taxes et frais compris), mais ont également la possibilité d'acheter des billets dans le cadre du programme de versements en ligne « Volez maintenant - Payez plus tard ».

Ainsi, du 25 octobre au 15 novembre 2023, les passagers réservant des billets pour traverser le Vietnam et choisissant le mode de paiement dans le cadre du programme «Volez maintenant - Payez plus tard» sur le site www.vietjetair.com, auront la chance de recevoir un e-Voucher de 100.000 dôngs à utiliser pour la prochaine réservation de vol. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://evoucher.vietjetair.com/.

Vietjet offre jusqu'à 15.000.000 dôngs de prêts à ses passagers ainsi que de nombreux autres avantages, notamment la commodité et la flexibilité financière, en particulier pendant la haute saison du Têt.

Récemment, le 26 octobre, Vietjet a accueilli son 101e avion, un A321neo ACF 240. Le modèle A321neo ACF aide à réduire la consommation de kérosène d'au moins 16%, le bruit jusqu'à 75% et les émissions dans l'environnement jusqu'à 50%.

Vietjet possède une flotte moderne avec des coûts d'exploitation optimaux, contribuant ainsi à offrir des opportunités de vols plus économiques aux passagers, à la protection de l'environnement et au développement durable.

Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal pour de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA