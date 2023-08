Tokyo (VNA) - Le festival Harajuku Super Yosakoi 2023 s'est ouvert le 26 août au parc Yoyogi, à Tokyo. A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, la troupe de danse Nakama Yosakoi du Vietnam est la seule étrangère sélectionnée pour se produire à cet événement.



Participant au festival Harajuku Super Yosakoi 2023, la troupe de danse Nakama Yosakoi, composée de 24 membres, a interprété une danse inspirée du conte vietnamien « Le paon et le corbeau ». La danse a été appréciée par un grand nombre de Japonais.

Vvisiteurs au festival Harajuku Super Yosakoi 2023. Photo: VNA



Nakama Yosakoi est une troupe de danse placée sous les auspices du Centre d'information de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et de la Fédération vietnamienne des associations de l'UNESCO. Son objectif est de créer un terrain de jeu pour les passionnés de la danse japonaise Yosakoi au Vietnam. Nakama Yosakoi a participé au 15e festival Harajuku Omotesandou Super Yosakoi Genki Matsuri en 2015 où elle a remporté le prix de la «Nouvelle troupe de danse exceptionnelle».



Le festival Harajuku Super Yosakoi 2023 dure deux jours, avec la participation de plus de 100 troupes de danse comptant plus de 5.000 danseurs. Il devrait attirer près d'un million de visiteurs.-VNA