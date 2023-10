L'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et les délégations vietnamiennes ont visité et déposé des fleurs au mémorial du Président Ho Chi Minh sur le quai ouest du port de Newhaven . Photo : VNA

La statue en bronze du Président Ho Chi Minh au musée de Newhaven. Photo : VNA

Londres (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et le conseil municipal de Newhaven ont inauguré le 25 octobre l'ouvrage de rénovation de la statue en bronze du Président Ho Chi Minh au musée de Newhaven, dans le cadre des activités visant à célébrer le 100e anniversaire de l'arrivée du dirigeant vietnamien au Royaume-Uni (1913-2023) et 50e anniversaire l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Royaume-Uni.La statue était un cadeau du comité de gestion du mausolée de Ho Chi Minh au musée de Newhaven via l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni en 2013, à l'occasion du 100e anniversaire de l'arrivée du jeune Nguyen Tat Thanh (alias Nguyen Ai Quoc, puis Ho Chi Minh) au Royaume-Uni. La rénovation de la statue a été mise en œuvre par l'ambassade avec le soutien du musée de Newhaven et de la communauté vietnamienne de ce pays européen.S'adressant à la cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a rappelé le parcours de 30 ans de ce révolutionnaire à travers le monde pour trouver un chemin pour libérer le pays, y compris son séjour de 4 ans au Royaume-Uni, à partir de mai 1913. L'ambassadeur a souligné que la période de vivre et de travailler au Royaume-Uni du Président Ho Chi Minh était très importante dans la formation de son idéologie politique et avait jeté la base pour le partenariat stratégique florissant actuel entre les deux pays.Le diplomate a espéré qu'à l'avenir, Newhaven continuerait à soutenir la préservation de ce site et à lancer de nouveaux projets de construction ou de rénovation d'ouvrages honorant le Président Ho Chi Minh sur son sol, contribuant ainsi à promouvoir davantage les relations entre les deux pays.Présente à l'événement, la maire de Newhaven, Julie Carr, a espéré qu'après cet événement spécial, Newhaven recevra davantage de visiteurs vietnamiens.Auparavant, l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et les délégations vietnamiennes ont visité et déposé des fleurs au mémorial du Président Ho Chi Minh sur le quai ouest du port de Newhaven.-VNA