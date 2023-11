Les ambassadeurs et représentants de nombreux pays auprès de l'UNESCO participant à la soirée culturelle organisée le 6 novembre à Paris par la Délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO. Photo: VNA

Paris (VNA) – Près de 200 ambassadeurs et représentants de nombreux pays auprès de l'UNESCO ont profité d’un festin de la culture vietnamienne lors de leur participation à la soirée culturelle organisée le 6 novembre à Paris par la Délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, à l'approche de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO.



Ayant pour thème « Le patrimoine culturel comme vecteur de paix, de résilience et de développement durable », l'événement visait à populariser et honorer la culture vietnamienne, tout en soulignant la détermination du Vietnam à promouvoir les valeurs du patrimoine culturel national et international.



Dans son discours, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a mis l'accent sur les contributions du Vietnam au trésor du patrimoine mondial, étant donné que le pays possède huit patrimoines culturels et naturels mondiaux et 15 patrimoines culturels immatériels de l'humanité.



En tant que membre de l'UNESCO, le Vietnam réaffirme son engagement à préserver et à promouvoir les valeurs du patrimoine culturel aux niveaux national et international, et à contribuer davantage aux efforts de l'UNESCO, a-t-il ajouté.



Pour sa part, le directeur général adjoint de l'UNESCO, Xing Qu, a qualifié la soirée d’un événement culturel contribuant à honorer le charme et la diversité du patrimoine culturel immatériel du Vietnam. Il a salué la bonne coopération entre le Vietnam et l'UNESCO au cours de ces 50 dernières années, ainsi que les contributions du pays à la protection et à la promotion des valeurs patrimoniales.



Un éventail d'arts traditionnels vietnamiens a été présenté lors de l'événement, notamment la danse du lion, les chants folkloriques, la représentation des arts martiaux Vovinam et des cuisines remarquables. -VNA