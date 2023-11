Rencontre d'amitié pour célébrer les relations diplomatiques Vietnam - Canada. Photo: VNA Rencontre d'amitié pour célébrer les relations diplomatiques Vietnam - Canada. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) et l'ambassade du Canada au Vietnam ont organisé conjointement le 2 novembre à Hanoi une rencontre d'amitié pour célébrer le 50e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).Le président de la VUFO, Phan Anh Son, a souligné le développement des relations Vietnam - Canada, affirmant que les relations ont été renforcées dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la formation et le tourisme.Phan Anh Son a exprimé sa conviction que les relations entre les peuples s'intensifieront dans les temps à venir grâce à l'attention du Parti et de l'État à la diplomatie populaire et à la coopération proactive et étroite entre les deux pays, les associations d'amitié et d'autres organisations.L'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Perry Steil, a déclaré que le centre des relations Vietnam - Canada était le peuple et qu'en favorisant des liens solides entre les deux peuples, les deux pays établissent un consensus, recherchent des valeurs communes et maintiennent la coopération en toutes circonstances.Le diplomate a déclaré que la stratégie indo-pacifique du Canada favorisera les activités de coopération, renforçant ainsi davantage le partenariat de confiance entre les deux pays.Le Canada considère le Vietnam comme un partenaire important dans la construction d'une région indo-pacifique plus sûre, plus prospère, plus harmonieuse et plus durable, a-t-il poursuivi.Dans son discours, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a déclaré que le Vietnam valorise toujours ses relations avec le Canada et souhaité que les relations bilatérales continuent de se développer de manière amicale, coopérative et mutuellement bénéfique pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.Il a souligné le rôle crucial joué par la communauté vietnamienne forte de 300.000 personnes au Canada, affirmant qu'elle sert de pont favorisant l'amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples. -VNA