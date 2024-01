Zurich (VNA) - Le Forum économique Vietnam-Suisse a été lancé le 12 janvier à Zurich. Il s’agit d’une initiative dynamique visant à promouvoir la coopération, l’innovation et la croissance durable entre les entreprises vietnamiennes et suisses.

L’objectif est non seulement de renforcer la compréhension mutuelle, mais également de favoriser des interactions profondes et des partenariats innovants entre le Vietnam et la Suisse, a déclaré Philipp Rösler, président du Forum.

« Notre volonté était de construire un forum qui serait non seulement un lieu de rassemblement, mais aussi un lieu d'incubation d'idées, de collaborations et de projets transformateurs, apportant des bénéfices aux deux pays", a dit Philipp Rösler.

L'ambassadeur Phung Thê Long et membres du Comité d'administration du Forum. Photo: VNA

Les membres du Comité d'administration du Forum ont également partagé leurs points de vue sur d'autres questions telles que les plans d'action, les procédures d'enregistrement, les règles financières, les budgets de fonctionnement et les stratégies visant à promouvoir l'image des relations Vietnam-Suisse.

Rachel Isenschmid, chargée des relations publiques du Forum, a précisé que l'idée d'organiser une plateforme de coopération visait à promouvoir la force des intellectuels vietnamiens vivant et travaillant en Suisse, ainsi que les intérêts des entreprises et organisations suisses au Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phung The Long, a hautement apprécié l'événement et espéré des activités seraient de plus en plus efficaces, contribuant à libérer le potentiel et la force des économies des deux pays. -VNA