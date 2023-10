Lee Ho-jeong. Photo: ROKAF Lee Ho-jeong. Photo: ROKAF

Hanoi (VNA) - Lee Ho-jeong, 41 ans, une immigrée d'origine vietnamienne, est devenue l'une des quatre personnes choisies comme pilotes nationaux de la République de Corée cette année, selon l'Armée de l'air de la République de Corée (ROKAF).

Lee Ho-jeong a déménagé en Corée du Sud en 2001 et a acquis la nationalité coréenne en 2007. Mère de deux enfants, elle travaille comme employée de banque et professeur de vietnamien, et a réussi à obtenir une licence de pilote d'avion léger.

Tous les deux ans, ROKAF nomme quatre pilotes nationaux qui ont la possibilité de voler à bord d'un avion militaire actif. Les ressortissants coréens âgés de plus de 17 ans peuvent déposer une demande. Les candidats qui passent l’étape de l’entretien approfondi doivent suivre une formation de pilotage intensive avant la sélection finale.

Cette année, les pilotes nationaux voleront à bord du chasseur T-50 lors du Salon international de l'aérospatiale et de la défense de Séoul, qui se tient à la base aérienne de Séoul à Seongnam, dans la province de Gyeonggi.

Les vols d'expérience guidés par les pilotes de ROKAF auront lieu le 21 octobre, au cours desquels ils survoleront la province montagneuse du Gangwon jusqu'à la côte est. Après avoir effectué le vol d'une heure, ils retourneront à la base aérienne de Séoul où ils recevront des foulards rouges commémoratifs, portés symboliquement par les pilotes de ROKAF.

Selon ROKAF, 2.678 personnes ont déposé une candidature pour cette année, ce qui représente le taux de compétition le plus élevé depuis son lancement en 2007. Jusqu'à présent, 37 personnes issues de divers horizons et tranches d'âge, dont des étudiants, des employés de bureau, des policiers, des infirmières et des enseignants, ont été nommés pilotes nationaux. -VNA