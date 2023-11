Hanoï (VNA) - Lê Hai Binh, membre suppléant du Comité central du PCV, chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central du PCV et chef adjoint permanent du Comité directeur du Service d'information pour l’étranger, a effectué du 6 au 15 novembre des visites de travail au Qatar, en Égypte et en Tanzanie.



Au Qatar, Lê Hai Binh a rencontré le ministre qatari de la Culture Cheikh Abdulrahman, le directeur de l'Agence de presse du Qatar (QNA) Ahmed bin Saeed Al Rumaihi et le président de l'Autorité de régulation des communications (CRA) du Qatar Ahmed Abdullah Al Muslimani.



Lê Hai Binh a exprimé son désir de promouvoir davantage la coopération dans tous les domaines entre le Vietnam et le Qatar, y compris l'information, la communication et la culture.



Les deux parties ont affirmé que les deux pays avaient un grand potentiel de coopération, insistant sur la nécessité de continuer à accroître les échanges de délégations et le partage d’expériences en matière de gestion de la presse et des médias et d’applications technoscientifiques.



En Egypte, Lê Hai Binh a rencontré le secrétaire général du Parti communiste égyptien Salah Adly Abdelhafiz; le secrétaire général du Parti socialiste d’Egypte Ahmed Bahaa El Din Shaaban Mohamed El Shafey; le vice-ministre de la Communication et des Technologies de l'information Khaled Al-Attar, le président de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications (NTRA) Hossam El-Gamal, le président du Conseil suprême de régulation des médias (SCMR) Karam Gabr; le sous-ministre adjoint des Affaires étrangères pour l’Asie et l’Asie du Sud-Est Hazem El Tahry et des représentants de l'Agence de presse du Moyen-Orient (MENA).

Lê Hai Binh, membre suppléant du Comité central du PCV, chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central du PCV et chef adjoint permanent du Comité directeur du Service d'information pour l’étranger, et des représentants du Parti socialiste d’Egypte. Photo: VOV



Lors de ses rencontres avec les dirigeants du Parti communiste égyptien et du Parti socialiste d’Egypte, Lê Hai Binh a exprimé son espoir que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et les partis égyptiens se développeraient de plus en plus durablement, estimant que les deux parties devraient renforcer la coordination et se soutenir mutuellement pour le développement de chaque pays.

Lê Hai Binh et des représentants du Parti communiste égyptien. Photo: VOV



Lê Hai Binh et les responsables des agences compétentes égyptiennes ont émis le souhait que les deux pays renforcent leur coopération dans tous les domaines, y compris la communication. Ils ont convenu de promouvoir la signature d'accords de coopération entre les organes de presse des deux pays pour accroître les échanges et le partage d'informations ainsi que promouvoir l’image de chaque pays.



En Tanzanie, Lê Hai Binh a rencontré des responsables du Parti révolutionnaire tanzanien (Chama cha Mapinduzi-CCM) et des représentants de l'Autorité tanzanienne de régulation des communications (TCRA).

La délégation du Comité directeur du Service d'information pour l’étranger en visite en Tanzanie.



Lê Hai Binh a affirmé que le Vietnam voulait promouvoir les relations amicales et traditionnelles entre les deux Partis et les deux pays.



La partie tanzanienne a émis le souhait de continuer à promouvoir les relations de coopération avec le Vietnam, de renforcer l'échange d'expériences en matière d’édification du Parti, de maintenir les échanges de délégations de haut niveau entre les deux Partis et les deux gouvernements... -VNA