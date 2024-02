Hanoi (VNA) - Sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) au cours des 94 dernières années, le Vietnam a réalisé des progrès remarquables dans divers secteurs, a déclaré le professeur G. Jayachandra Reddy, ancien directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est et le Pacifique à l’Université Sri Venkateswara en Inde.

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du PCV (3 février), Reddy s’est dit très impressionné par les progrès du Vietnam dans l’édification nationale, la gouvernance, l’économie, les affaires étrangères, les soins de santé et éducation.Soulignant le rôle central joué par le PCV dans l’édification nationale, il a souligné le leadership du PCV pendant la lutte pour l’indépendance et la libération du joug colonial. Il a particulièrement salué la victoire du Vietnam dans la guerre de résistance de 30 ans contre les envahisseurs étrangers et le leadership qui a suivi dans le cheminement de la nation vers la rénovation, l’industrialisation et la modernisation après la réunification.En fait, le Vietnam a surmonté de nombreux défis tant internes qu’externes au cours du processus de construction nationale, a-t-il déclaré, attribuant cela au cadre idéologique global du PCV basé sur le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh.En comprenant les lois objectives, les tendances contemporaines et les réalités du pays, le PCV a formulé des programmes politiques solides et des politiques de percée pour répondre aux aspirations du peuple, a-t-il ajouté.

Une vision du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Photo : VNA

Dans le domaine de la gouvernance, il a déclaré que le système politique robuste du Vietnam, guidé par le PCV, avait répondu efficacement aux besoins du pays sans s’écarter du cœur de son idéologie politique. Le gouvernement a également modernisé ses méthodes de gestion en unifiant la macro-gestion des tâches politiques, économiques, culturelles, sociales, de défense nationale, de sécurité et d’affaires étrangères à l’échelle nationale grâce à un système cohérent de lois, de politiques, de planification et d’autres outils de macro-gestion.Concernant l’économie, Reddy a félicité le PCV pour avoir façonné l’économie nationale et atteint l’autosuffisance en matière de production alimentaire. Malgré les défis économiques mondiaux exacerbés par la pandémie de Covid-19, le Vietnam a maintenu un taux de croissance impressionnant de son PIB compris entre 6 et 7%, se positionnant comme l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Asie et renforçant sa compétitivité économique.En termes de relations étrangères, il a salué les efforts stratégiques du PCV visant à favoriser les relations amicales avec les pays voisins, les mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale et à transformer le Vietnam en un partenaire recherché à l’échelle mondiale.Le Vietnam est devenu un acteur crucial dans la paix et l’intégration régionales et mondiales, participant activement en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et jouant un rôle de plus en plus important au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de ses partenaires.Selon l’universitaire, le Vietnam se trouve désormais à un tournant crucial et a besoin d’un plus grand élan pour poursuivre sa trajectoire ascendante. Il a estimé que le PCV était pleinement préparé à relever les défis nationaux, régionaux et mondiaux à travers diverses mesures proactives et globales. – VNA