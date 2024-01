Déterminés à préserver et à valoriser les belles traditions culturelles de leurs communautés, les patriarches, maîtres artisans et hommes de culture de la province de Lai Châu rivalisent d’initiatives. Ils transmettent passionnément aux jeunes leur savoir et leur savoir-faire en matière de langues, de chants, de danses et de mœurs et de coutumes…