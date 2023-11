Le livre "Le pays tout entier est uni, profitant de chaque opportunité, surmontant toutes les difficultés et défis, étant déterminé à réaliser avec succès la Résolution du 13e Congrès nationale du Parti" de Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les articles et discours dans le livre du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong intitulé "Le pays tout entier est uni, profitant de chaque opportunité, surmontant toutes les difficultés et défis, étant déterminé à réaliser avec succès la Résolution du 13e Congrès nationale du Parti" soulignent des difficultés et des défis de chaque niveau, de chaque secteur et de chaque localité et la nécessité de saisir rapidement les opportunités pour parvenir aux objectifs fixés.

C’est ce qu’estime Tran Hai Quan, du groupe résidentiel 11, quartier My Dinh 1, arrondissement de Nam Tu Liem, Hanoï. Il constate que les articles dans ce livre sont présentés par le leader du Parti lors des Plénums et des conférences concernant les orientations du développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales des régions socio-économiques jusqu'en 2030 et la vision jusqu'en 2045.

Il se déclare intéressé particulièrement aux articles dans le domaine de la défense et la sécurité nationale. Selon M. Quan, les articles montrent clairement que chaque région économique clé est souvent située dans les zones clés de défense du pays où se trouvent de nombreux objets et cibles importants qui doivent être protégés. Par conséquent, le secrétaire général du Parti souligne que le développement économique doit être bien mis en œuvre en association avec la consolidation et le renforcement de la défense et de la sécurité nationales.

Impressionné par l'article « Continuer à renforcer davantage le Renouveau, profiter de toutes les opportunité et avantages, surmonter toutes les difficultés et défis, être déterminé à mettre en œuvre de manière complète et réussie la Résolution du 13e Congrès national du Parti", Nguyen Dinh San, secrétaire du Comité du Parti 2 du quartier Ngoc Ha, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï, déclare que l'article montre clairement que le Vietnam a organisé avec succès les élections des députés de la 15e Assemblée Nationale et des membres du Conseil populaire à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026 dans le contexte de la pandémie compliquée et très grave du COVID-19, tout en garantissant la démocratie, l'égalité, la légalité et en toute sécurité.

Comme l'a souligné le secrétaire général, pour bien saisir et mettre en œuvre efficacement la Résolution du 13e Congrès national du Parti, les autorités à tous les niveaux doivent continuer à promouvoir la réforme administrative, en particulier la réforme des procédures administratives, la construction de l'e-gouvernement et de l’e-administration, à améliorer la qualité, l'efficacité et l'efficience des activités judiciaires, en luttant contre la corruption et les pratiques malsaines, a-t-il noté. -VNA