L'article loue la beauté du Nouvel An lunaire du Vietnam . Photo: capture d'écran/VNA

Hanoï (VNA) - Le journal uruguayen Grupo R Multimedio a publié le 10 février un article présentant la beauté du Nouvel An lunaire vietnamien, la fête la plus importante de l'année pour les Vietnamiens.



L'article décrit le Nouvel An lunaire comme la fête la plus sacrée de l'année. C'est pourquoi les Vietnamiens l'attendent avec impatience, notamment ceux qui travaillent loin de chez eux et souhaitent revenir passer du temps avec leur famille.



Selon l'article, le Têt traditionnel a de nombreuses significations particulières et de belles coutumes qui illustrent des traditions culturelles et doivent être préservées et promues par les générations futures, en particulier dans le processus d'intégration internationale, car elles constituent l'âme et l'identité unique du peuple vietnamien. -VNA