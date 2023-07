Bruxelles (VNA) - A l’occasion de la visite officielle en cours du président Vo Van Thuong en Autriche, le Dr Patrick Horvath, secrétaire général de la Foundation for Scientific Economic Policy (WIWIPOL), un groupe de réflexion basé à Vienne, a écrit un article suggérant une stratégie de politique économique en trois volets entre le Vietnam et l’Autriche.

Programme artistique "Saveurs et couleurs vietnamiennes" lors de la Journée de la culture vietnamienne en Autriche. Photo : VNA Programme artistique "Saveurs et couleurs vietnamiennes" lors de la Journée de la culture vietnamienne en Autriche. Photo : VNA

Dans son article, le Dr Patrick Horvath, qui est également bénévole de l’organisation autrichienne d’échange culturel et d’intégration Asia in Viennak, a souligné qu’il est vraiment remarquable et honorable que le président vietnamien ait choisi l’Autriche comme première destination européenne de son mandat.

Cette visite a une histoire antérieure impressionnante, a-t-il noté, ajoutant que la précédente visite du ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg au Vietnam en avril 2022 a été largement reconnue par la société autrichienne et a suscité une large couverture médiatique.

En jetant un regard rétrospectif depuis 2023, il est sûr de dire que cette opportunité a été saisie au maximum et que les activités toujours en cours ont certainement intensifié les relations austro-vietnamiennes, a-t-il déclaré.

Le concert anniversaire dans la prestigieuse salle de concert «Konzerthaus» de Vienne, les «Journées culturelles du Vietnam» au Palais Palffy au cœur de Vienne, et un don de vaccins contre le Covid-19 au peuple vietnamien par le gouvernement autrichien, sont des exemples impressionnants de la nouvelle importance du Vietnam en Autriche. Il semble qu’une nouvelle dynamique dans la relation austro-vietnamienne soit apparue.

Maintenant, il est temps de penser à l’avenir, de développer une vision claire et de profiter de l’élan, a-t-il souligné.

Le Dr Patrick Horvath a déclaré qu’une approche en trois volets axée sur la promotion des investissements dans l’industrie, la fourniture de main-d’œuvre et l’établissement d’un "partenariat vert" s’avérera être la plus bénéfique pour l’Autriche et le Vietnam, car les intérêts mutuels des deux pays se rencontrent exactement ici.

En termes de promotion des investissements industriels, il existe de nombreux exemples d’histoires fascinantes d’entreprises autrichiennes prospères actives ou investissant au Vietnam.

Delfort, une entreprise d’emballage originaire de la ville de Haute-Autriche de Traun, gère une usine de production près de Hô Chi Minh-Ville avec des avantages sociaux exemplaires pour les travailleurs comme le bus gratuit ou l’assurance maladie, exportant ainsi le modèle social autrichien au Vietnam et augmentant la motivation de ses travailleurs.

L’industrie autrichienne est toujours à la recherche d’opportunités d’investissement et d’affaires, et en même temps, l’investissement direct étranger contribue beaucoup au budget et à l’économie vietnamiens. Le potentiel des investissements de l’industrie autrichienne au Vietnam n’atteint peut-être pas encore son plein potentiel, a-t-il poursuivi.

Selon l’agence de conseil privée "Source of Asia", les Pays-Bas, un pays de l’UE avec environ 18 millions de citoyens, poursuivent 421 projets d’investissement au Vietnam avec un volume d’investissement total de 13,89 milliards de dollars. L’Autriche compte environ la moitié de sa population par rapport aux Pays-Bas, elle peut donc s’attendre à plus de 200 projets avec un volume d’investissement de 7 milliards de dollars.

Il y a beaucoup à gagner pour les deux parties, donc un plan de relations publiques pour promouvoir les investissements de l’industrie autrichienne au Vietnam pourrait être une option appropriée, a-t-il souligné.

Au sujet de la fourniture de main-d’œuvre, l’expert a noté que l’Autriche cherche désespérément une main-d’œuvre qualifiée. L’une des principales raisons de cette situation est le vieillissement de la société autrichienne.

Il a écrit que le président de l’Association industrielle autrichienne, Georg Knill, craint qu’à long terme 500.000 emplois ne soient vacants en Autriche, ce qui est un nombre très élevé pour un petit pays d’environ 9 millions d’habitants.

Le Dr Patrick Horvath a proposé que l’Autriche s’intéresse davantage à la formation des étudiants vietnamiens et que le Vietnam, avec sa population croissante, peut offrir de nombreux jeunes talents. S’ils reçoivent une éducation en Autriche et retournent au Vietnam avec leurs connaissances et aident à construire le Vietnam, c’est la meilleure forme d’aide au développement que l’Autriche puisse offrir. Si les employés restent en Autriche, ils peuvent envoyer de l’argent à leurs familles au Vietnam et en même temps contribuer à réduire le manque de main-d’œuvre en Autriche.

Plus tôt, dans un autre article écrit en 2021, l’expert a suggéré la création d’un "partenariat vert" entre l’Autriche et le Vietnam. Il a soutenu que l’Autriche peut soutenir le Vietnam avec la technologie dont il a un besoin urgent et que les entreprises autrichiennes identifient à juste titre une grande opportunité commerciale dans le pays. – VNA