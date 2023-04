Concert en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le Consulat général du Vietnam à Osaka, en collaboration avec l'Association d'amitié Japon-Vietnam de la ville de Sakai, préfecture d'Osaka, et les autorités locales, ont organisé un concert spécial pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, également chef du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, a déclaré que l'événement et une série d'autres activités culturelles qui auront lieu dans les deux pays contribueront à la promotion des échanges culturels et de la cohésion bilatérale ainsi qu’à la construction de relations solides entre les deux pays.Takei Shunsuke, ministre d'État aux Affaires étrangères du Japon , a estimé que les relations bilatérales n'avaient jamais été aussi bonnes et que 2023 était un moment spécial pour les deux parties de passer en revue les réalisations accomplies ces 50 dernières années et de promouvoir une meilleure coopération bilatérale pour les 50 prochaines.Plus tôt, lors de sa visite au Japon du 5 au 7 avril, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu avait rendu une visite de courtoisie au maire de Sakai et rencontré des responsables de l'Association d'amitié Japon-Vietnam de cette ville, de l'Association d'amitié Japon-Vietnam à Kansai et des représentants d’associations des Vietnamiens au Japon. -VNA