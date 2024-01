Le secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, Pedro De Oliveira (gauche) a offert le livre « Ho Chi Minh, la vie et l’œuvre du leader de la libération nationale du Vietnam » au Premier minsitre vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, Pedro De Oliveira, a apprécié le rôle de leadership du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans l’œuvre de lutte pour la défense de la Patrie et de développement du pays ainsi que des acquis diplomatiques obtenus par le Vietnam ces dernières années.Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique du Sud le 7 janvier, M. Oliveira, qui a des années d'étude sur le Vietnam, a remarqué qu’au 20e siècle, de nombreux événements historiques se sont continuellement produits et ont modifié considérablement la situation mondiale, dont la fondation par le patriote Nguyen Ai Quoc le 3 février 1930 du Parti communiste du Vietnam et la naissance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945 (la République socialiste du Vietnam d’aujourd’hui).Lors de la Conférence nationale des affaires étrangères pour la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du PCV tenue en décembre 2021, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé la formation et le développement de l'école de "diplomatie du bambou" du Vietnam.À ce jour, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 193 pays, dont 6 partenaires stratégiques intégraux, 12 partenaires stratégiques et 12 partenaires intégraux. Dans la diplomatie multilatérale, le Vietnam est un membre actif et responsable de plus de 70 grandes organisations et forums internationaux, dont les Nations unies, l'ASEAN, l'APEC, l'ASEM, l'OMC.M. Oliviera a affirmé que le travail diplomatique du Vietnam en 2023 jouait un rôle de pionnier dans le maintien d'un environnement pacifique et stable, apportant une contribution importante à la protection ferme de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale. La position et le prestige du Vietnam dans la région et dans le monde sont constamment rehaussés, contribuant activement au maintien de la paix et à la coopération pour le développement et le progrès dans le monde.À propos des relations bilatérales, M. Oliviera a souligné l'importance de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en septembre 2023. Le dirigeant vietnamien a rencontré de hauts dirigeants brésiliens. Les deux parties ont affirmé leur engagement à porter leurs relations d'amitié traditionnelles et de bonne coopération à une nouvelle hauteur dans les temps à venir.Pour l’heure, le Brésil est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam est le partenaire commercial de premier rang du Brésil en Asie du Sud-Est. En 2022, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint un record de près de 6,8 milliards de dollars. - VNA