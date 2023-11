Lors d’une conférence visant à renforcer la coopération entre la province de Thanh Hoa et le Japon. Photo: baothanhhoa.vn Lors d’une conférence visant à renforcer la coopération entre la province de Thanh Hoa et le Japon. Photo: baothanhhoa.vn

Tokyo (VNA) – La province de Thanh Hoa a mis en place un département de soutien japonais (JAPAN DESK) et perfectionne la section provinciale de l'Association d'amitié Vietnam – Japon, afin de renforcer les investissements, le commerce et la promotion du tourisme entre les deux parties.

Ce propos a été souligné par le secrétaire du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa, Do Trong Hung, lors d’une conférence visant à renforcer la coopération entre Thanh Hoa (Nord du Centre) et le Japon, le 22 novembre à Tokyo.



Co-organisé par une délégation de travail de haut niveau de la province de Thanh Hoa, l'ambassade du Vietnam au Japon, l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) et le Centre ASEAN - Japon, l'événement faisait partie d'une série d’activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.



Do Trong Hung a déclaré que dans le plan de développement de la province pour 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2045, Thanh Hoa vise à devenir un nouveau pôle de croissance, aux côtés de Hanoi, Hai Phong et Quang Ninh. Il a affirmé que la province apprécie hautement le prestige, le rôle et l'importance des investisseurs étrangers, en particulier ceux du Japon.



Thanh Hoa accueille toujours les investisseurs japonais avec non seulement de nombreuses incitations, mais aussi des efforts spécifiques tels que l'amélioration des infrastructures de transport, la qualité des ressources humaines, les procédures administratives favorables.



Pour sa part, l'ambassadeur Pham Quang Hieu a exprimé l'espoir que grâce à cette conférence, les investisseurs japonais comprendront mieux l'environnement des investissements et des affaires de Thanh Hoa.



A cette occasion, la délégation a également rendu une visite de courtoisie à Nikai Toshihiro, ancien secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon et président de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam, et a eu des séances de travail avec la direction du JETRO et des représentants de grandes entreprises investissant dans la province de Thanh Hoa telles que Sumitomo et Idemitsu.



Do Trong Hung et le gouverneur de Niigata, Hanazumi Hideyo, ont signé un protocole d'accord entre les deux localités sur un plan de coopération et de développement bilatéral à moyen et long terme. -VNA