Hanoï (VNA) - À l'occasion du Têt du Dragon 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a formulé ses meilleurs vœux aux dirigeants , aux anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie et d’organes publics ainsi qu’aux habitants et soldats dans l’ensemble du pays et aux Vietnamiens à l’étranger, lors d’une rencontre tenue mercredi le 7 février à Hanoï.Le leader du Parti, Nguyên Phu Trong a passé en revue les résultats obtenus dans tous les domaines par le pays l’année dernière, notamment la macroéconomie stable, l'inflation maîtrisée, une bonne croissance économique, l’augmentation des indices d'innovation et des marques nationales, la garantie des grands équilibres de l'économie, entre autres.

Le secrétaire général du Parti du Parti adresse ses vœux aux dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’Etat. Photo: VNA

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné que 2024 était une année très importante dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès du Parti et du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025 et en vue du 14e Congrès national du Parti. Les tâches principales comprennent l'accomplissement des tâches de développement socio-économique, la stabilisation macroéconomique, le règlement des difficultés liées à la production et aux affaires, le développement continu des domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et des technologies, de l'environnement, la garantie de la sécurité et du bien-être sociaux, le renforcement de la construction et de la rectification du Parti, la prévention et lutte contre la corruption, la protection de l'indépendance et de la souveraineté nationale, entre autres.Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a en outre demandé à l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée d’intensifier leur solidarité, leur détermination et de s’unir pour promouvoir l'esprit patriotique, la bravoure et l'intelligence du Vietnam, les traditions culturelles et héroïques de la nation, de s'efforcer de surmonter toutes les difficultés et tous les défis pour atteindre de bons résultats. -VNA