Panorama de l'événement. Photo: VNA

Rome (VNA) - Un talk-show sur les similitudes entre le Vietnam et l'Italie a eu lieu dans la soirée du 8 novembre à l'Université de Turin, en Italie.



L’événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam en Italie et des partenaires, avec la participation de la docteure Sandra Scagliotti, consule honoraire du Vietnam à Turin, ainsi que de plusieurs spécialistes vietnamiens et italiens dans différents domaines.

Déléguées au talk-show. Photo: VNA



Les intervenants ont parlé des similitudes entre les deux pays en matière d’architecture, de gastronomie, de musique et bien d’autres aspects culturels...-VNA