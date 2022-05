Pham Thi Hong Thanh a établi trois nouveaux records des SEA Games dans la catégorie féminine des 64 kg. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors du dernier jour de la compétition de l'haltérophilie des 31 èmes Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), l'équipe vietnamienne a obtenu deux autres médailles d'argent et une de bronze.

Ils ont donc clôturé les Jeux avec succès en établissant six nouveaux records des SEA Games et en remportant trois médailles d'or, quatre d'argent et quatre de bronze.

Trois médailles d'or sont revenues à Lai Gia Thanh (catégorie masculine des 55 kg), Hoang Thi Duyen (catégorie féminine des 59 kg) et Pham Thi Hong Thanh (catégorie féminine des 64 kg), ce dépassant l'objectif de deux médailles d'or fixé.

Pham Thi Hong Thanh a établi trois nouveaux records des SEA Games dans la catégorie féminine des 64 kg pour l’arraché, l’épaulé-jeté et le total, défendant avec succès la médaille d'or des SEA Games.

Hoang Thi Duyen de l’ethnie des Giay a surmonté sa blessure persistante pour battre deux records des SEA Games dans la catégorie féminine de 59 kg pour l’arraché et le total.

Lai Gia Thanh a également battu le record des SEA Games dans la catégorie masculine des 55 kg pour l’arrraché. - VNA