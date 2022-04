La province de Quang Ninh ne vendra pas des billets des compétitions dans le cadre des 31 SEA Games organisées sur son sol. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Le 20 avril, le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord) a autorisé l’entrée gratuite des spectateurs pour voir les compétitions dans le cadre des 31e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) qui se tiendront dans la localité.

Dans un document publié le 15 avril par le Comité populaire provincial, Quang Ninh ne vendra pas des billets des compétitions dans le cadre des 31 SEA Games organisées sur son sol.

Auparavant, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong a signé un document portant sur le plan d'émission d'invitations et de billets pour les événements et compétitions des SEA Games 31.

Concrètement, le comité d'organisation des SEA Games 31 confie aux comités d'organisation locaux la tâche de décider du plan de gestion, d'émettre des invitations ou des billets pour les événements se déroulant dans leur localité. Il encourage également les comités d'organisation locaux à favoriser l’entrée gratuite des spectateurs.



Quang Ninh organisera sept sports lors des SEA Games 31 dont volley-ball, beach handball, triathlon, football féminin, échecs. La province devrait accueillir environ 1.700 personnes issues de délégations participant aux SEA Games 31, dont près de 980 athlètes.

Les événements sportifs se dérouleront dans cinq sites principaux: le stade de Dai Yen (ville d'Ha Long) ; la zone touristique internationale de Tuan Chau ; le Palais de l'aménagement, des foires, de l'exposition et de la culture de Quang Ninh (ville d'Ha Long); le stade de Cam Pha ; et Legacy Yen Tu Resort (ville d'Uong Bi).

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoi et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang dans le Nord.

C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh. – VNA