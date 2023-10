Les participants au programme pour renforcer la promotion des Les participants au programme pour renforcer la promotion des produits vietnamiens en République tchèque . Photo: VNA

Prague (VNA) – Un programme pour renforcer la promotion des produits vietnamiens en République tchèque a eu lieu le 13 octobre dans la province d'Usti nad Labem, en République tchèque.

Organisé par l’ambassade du Vietnam en République tchèque, cet événement a permis aux entreprises participantes d'échanger, de découvrir et de comprendre les potentiels et les forces de chacune, ainsi que de mieux cerner l'environnement commercial de chaque pays.

En outre, les organisateurs ont également présenté des produits vietnamiens de haute qualité aux habitants locaux et à la communauté vietnamienne résidant en République tchèque.

S'exprimant lors du programme, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Thai Xuan Dung, a déclaré que depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), les relations économiques entre le Vietnam et la République tchèque s'étaient améliorées et avaient enregistré des progrès significatifs.

Le diplomate vietnamien s’est déclaré convaincu que dans un avenir proche, les importateurs et entreprises tchèques, la population locale et les expatriés vietnamiens vivant en République tchèque recevraient davantage de produits du Vietnam.

La République tchèque, un partenaire important du Vietnam en Europe orientale et centrale, considère aussi le Vietnam comme un ami et un partenaire important. Cependant, la coopération économique et commerciale reste modeste, loin des potentiels de chaque pays. Les principaux produits d'exportation du Vietnam vers la République tchèque restent les produits d'exportation traditionnels tels que chaussures, vêtements, produits aquatiques, machines industrielles et pièces de rechange, équipements électriques... Les articles importés de République tchèque sont principalement des machines, équipements, outils, pièces de rechange et produits sidérurgiques.-VNA