Ho Chi Minh-Ville, 19 janvier (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 18 janvier une rencontre pour célébrer le 74e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques Vietnam-Chine (18 janvier 1950 - 2024).

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Lors de l'événement, Nguyen Huu Hiep, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Thu Duc et président de l'Association d'amitié Vietnam-Chine de Hô Chi Minh-Ville, a souligné la bonne coopération entre les deux Partis, États et localités ces derniers temps, affirmant que cela tracera la voie pour que les relations bilatérales se développent de manière plus forte et plus pratique.

Il a rappelé les visites mutuelles des plus hauts dirigeants des deux Partis et États en 2023, la plus notable étant la visite d'État du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping en décembre, qui visait à consolider et à développer sans cesse l'amitié traditionnelle – une précieuse amitié des peuples des deux nations.

Nguyen Huu Hiep a déclaré que l'Union des organisations d'amitié, l'Association d'amitié Vietnam-Chine, le Consulat général de Chine et la communauté des affaires chinoise à Hô Chi Minh-Ville ont travaillé ensemble pour organiser une série d'activités d'amitié, culturelles, artistiques, sociales et d'échange en vue de promouvoir la compréhension mutuelle entre les habitants de la pôle économique du Sud et localités chinoises, contribuant ainsi à entretenir l'amitié traditionnelle entre les peuples vietnamien et chinois.

Wei Huaxiang, consul général de Chine à Hô Chi Minh-Ville, a également attribué la coopération pragmatique entre le Vietnam et la Chine aux contacts réguliers de haut niveau et aux programmes d'échanges culturels dynamiques.

En plus d'être un investisseur de premier plan avec 707 nouveaux projets en 2023, soit 22,1% du nombre total de nouveaux projets au Vietnam, la Chine a maintenu sa position de plus grand partenaire commercial de ce pays d'Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération bilatérale a apporté des avantages pratiques pour les deux pays et leurs peuples.

L'amitié traditionnelle entre les deux pays a été nourrie par des générations de dirigeants des deux parties, devenant un atout commun précieux des deux partis, États et peuples, a-t-il souligné, soulignant que le consulat général de Chine à Ho Chi Minh-Ville s'est engagé à poursuivre son rôle de pont, promouvoir les échanges, la coopération et la compréhension mutuelle entre Ho Chi Minh-Ville et les localités chinoises, contribuant ainsi à enrichir le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. - VNA