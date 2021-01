Cérémonie de remise de drapeaux du Vietnam aux pêcheurs de Phu Yen. Photo: VNA



Phu Yen (VNA) - Le Commandement des gardes-frontières a remis mardi 16.000 drapeaux du Vietnam et 5.000 portraits de l'Oncle Hô aux pêcheurs de la province de Phu Yen (Centre), afin de les encourager à aller en mer et à contribuer au maintien de la souveraineté maritime et insulaire.

Dans le cadre du programme "Pour la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie" organisé par le Commandement des gardes-frontières, en collaboration avec le Comité populaire provincial de Phu Yen et la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam ( Vietinbank), des cadeaux ont été offerts à des familles démunies et bénéficiaires des politiques sociales. En outre, des bourses d'études du programme "Accompagner les enfants à l'école" ont été attribuées à des élèves locaux.



Remise de bourses d'études à des élèves locaux. Photo: VNA

Le programme "Pour la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie" a pour but d'inciter les populations à la frontière et les pêcheurs à participer à la défense de la souveraineté et de la sécurité frontalières, à continuer d'aller en mer, et à réaliser des exploits en l'honneur du 13e Congrès national du Parti.

Du 19 janvier au 2 février 2021, toutes les unités du Commandement des gardes-frontières vont remettre plus de 200.000 drapeaux du Vietnam et 60.000 portraits de l'Oncle Hô aux habitants vivant dans les régions frontalières, maritimes et insulaires. -VNA