Quang Ninh, 23 février (VNA) - Atteindre son objectif d'attirer un milliard de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours du premier trimestre semble réalisable pour la province côtière du Nord de Quang Ninh, qui a vu le total des IDE dépasser 3,1 milliards de dollars l'année dernière.Les investisseurs étrangers ont jusqu'à présent investi cette année près de 478 millions de dollars dans huit projets dans divers parcs industriels de la province. Plus récemment, l'Autorité de la zone économique de Quang Ninh a accordé le 21 février des certificats d'investissement à deux projets d’investissement direct étranger dans le parc industriel de Texhong Hai Ha, dans le district de Hai Ha, et dans la propriété intellectuelle de Song Khoai, dans la municipalité de Quang Yen, d'une valeur de plus de 330.000 millions de dollars.Selon les plans, sept investisseurs des États-Unis, de Chine et de Taiwan (Chine) apporteront davantage de capitaux à Quang Ninh au cours de la période restante du premier trimestre.À ce jour, la province a enregistré près de 14 milliards de dollars d'investissements de la part de quelque 200 entreprises étrangères provenant de 20 pays et territoires. Ces entreprises travaillent principalement sur des projets de haute technologie avec des pratiques respectueuses de l'environnement, une gestion moderne, une haute valeur ajoutée et une participation aux chaînes de valeur mondiales. - VNA