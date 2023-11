Lors de la conférene. Photo : VNA

Quang Ninh, 17 novembre (VNA) - Une conférence de promotion des investissements sur le thème "Contribuer au développement durable du Vietnam et du Japon" visant à renforcer la coopération en matière d'investissement entre la province vietnamienne de Quang Ninh et la préfecture japonaise d'Hokkaido s'est tenue le 17 novembre à Quang Ninh.Lors de la conférence, les autorités provinciales ont délivré des certificats d'enregistrement d'investissement pour plusieurs projets japonais d'investissement direct étranger (IDE) représentant un capital d'investissement total de plus de 80 millions de dollars.Cao Tuong Huy, président par intérim du Comité populaire provincial de Quang Ninh, a affirmé que la combinaison entre le potentiel de la province et la force et l'expérience des investisseurs japonais devrait créer une base solide pour le succès.L'événement a eu lieu à l'occasion de la participation de la délégation d' Hokkaido au Festival Hokkaido 2023 à Ha Long et parmi les activités célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon et le 60e anniversaire de la création de la province de Quang Ninh.Actuellement, le Japon est un investisseur stratégique de Quang Ninh avec 12 projets évalués à près de 2,4 milliards de dollars, se classant au troisième rang des investisseurs étrangers dans la province. En termes de commerce, le Japon est le deuxième importateur de Quang Ninh.- VNA