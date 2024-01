Photo d'illustration : VNA



Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) compte à ce jour près de 170 projets d'investissement direct étranger (IDE) avec un capital d'investissement enregistré de plus de 11,57 milliards de dollars, en provenance d'investisseurs de 20 pays et territoires.

Hong Kong (Chine) arrive en tête avec 49 projets cumulant plus de 3,81 milliards de dollars, suivi du Japon, plus de 2,34 milliards de dollars et des États-Unis, près de 2,31 milliards de dollars.

Rien qu'en 2023, Quang Ninh a délivré le certificat d'investissement pour 25 projets d’un capital social total de plus de 3,13 milliards de dollars, soit 261% du plan annuel fixé par le Comité populaire provincial. En outre, la province a augmenté le capital de trois autres projets d'IDE avec un capital supplémentaire de 28,86 millions de dollars.

Quang Ninh est devenue une destination attrayante des investisseurs étrangers grâce à la réforme administrative, à un environnement d'investissement sain et transparent et à la confiance solide de la communauté des affaires et des investisseurs.



Selon l'évaluation des dirigeants provinciaux, Quang Ninh dispose encore de nombreuses ressources foncières pour attirer les investisseurs étrangers. Notamment, la zone économique côtière de Quang Yen possède encore plus de 9 700 hectares de terres vides.

En 2024, Quang Ninh s'efforce d'attirer au moins 3 milliards de dollars des capitaux d'IDE. -VNA