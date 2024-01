Une délégation de l'ambassade du Vietnam au Japon s’est rendue dans la préfecture d'Ishikawa pour se renseigner sur la situation et soutenir les Vietnamiens. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Concernant la situation après le tremblement de terre survenu le 1er janvier dans la péninsule de Noto, préfecture japonaise d'Ishikawa, le Département de gestion des travailleurs à l'étranger relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales vient de publier jeudi un document demandant aux entreprises envoyant des stagiaires et travailleurs dans les préfectures d'Ishikawa, de Toyama, de Niigata et de Fukui de réaliser de toute urgence les travaux de protection des stagiaires et travailleurs vietnamiens dans les zones sismiques.



Selon ce document, les entreprises doivent contacter immédiatement les stagiaires et travailleurs dans les zones touchées par le tremblement de terre pour comprendre leur situation actuelle, dénombrer les stagiaires et travailleurs affectés ainsi que les personnes nécessitant une aide urgente.



Parallèlement, les entreprises doivent se coordonner étroitement avec les syndicats, les entreprises d'accueil et les parties concernées pour soutenir les travailleurs confrontés à des difficultés dues au tremblement de terre, en garantissant leur sécurité et leurs biens, maintenir les contacts avec les stagiaires et travailleurs pour les initier rapidement aux mesures de sécurité, les informer des numéros de téléphone à contacter en cas d'urgence au Japon : 81.70.1479.6888 du Comité de gestion des travailleurs et 81.80.3590.9136 de l'ambassade du Vietnam à Tokyo.



Elle doivent faire régulièrement rapport au Département de gestion des travailleurs à l'étranger et au Comité de gestion des travailleurs sur les difficultés et les obstacles rencontrés lors du processus de soutien aux stagiaires et travailleurs dans les zones sismiques pour obtenir des conseils et des coordinations.



Le 4 janvier, une délégation de l'ambassade du Vietnam au Japon s’est rendue dans la préfecture d'Ishikawa, la localité la plus durement touchée par le tremblement de terre du 1er janvier au Japon, pour se renseigner sur la situation et soutenir les Vietnamiens.



Lors de la rencontre avec la délégation diplomatique du Vietnam, les autorités d'Ishikawa ont déclaré que jusqu'à présent, il n'y avait eu aucune information sur d’éventuelles victimes vietnamiennes.



Parmi les quelque 5.000 Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant à Ishikawa, environ 600 vivent et travaillent sur la péninsule de Noto, l'épicentre du récent tremblement de terre. La préfecture met activement en œuvre des opérations de sauvetage dans les zones touchées.-VNA