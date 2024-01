Hanoi (VNA) - A l'invitation du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Li Shulei, membre du Bueau politique, secrétaire du Secrétariat, chef du Département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), effectue une visite au Vietnam du 10 au 13 janvier.

Nguyên Trong Nghia (droite), secrétaire du CC du Parti communiste du Vietnam et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti s’entretient avec Li Shulei, membre du Bueau politique, secrétaire du Secrétariat, chef du Département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois. Photo: VNA

Nguyên Trong Nghia, secrétaire du CC du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti s’est entretenu mercredi 10 janvier à Hanoi avec Li Shulei.

Nguyên Trong Nghia, a salué Li Shulei qui est venu visiter le Vietnam et participer à la 18e conférence théorique entre les deux Partis.

Il a souligné qu'il s'agissait de la première visite de haut niveau entre les deux Partis et deux pays en 2024, juste après la visite d'État très réussie au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, afin de concrétiser rapidement la perception commune importante entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

De son côté, Li Shulei, a déclaré que le Parti et l'État chinois attachaient toujours une grande importance au Vietnam et le considéraient comme une priorité dans la ligne directrice fondamentale de la diplomatie de voisinage de la Chine.

Le Parti et l'État chinois sont prêts à se joindre au Vietnam pour mettre en œuvre de la perception commune importante engagée entre les plus hauts dirigeants des deux Partis, promouvoir les relations Vietnam-Chine pour qu'elles se développent mieux et de manière plus durable, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde, a dit Li Shulei.

Les deux parties ont convenu d'accroître le partage d'expériences dans la recherche théorique et la construction du Parti.

Les deux parties ont discuté d'un certain nombre d'orientations visant à promouvoir davantage la coopération entre la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du PCV et le Département de la propagande du CC du PCC, contribuant à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine. -VNA