Conférence de presse pour annoncer le programme de reconnaissance des entreprises répondant aux normes de culture d'entreprise vietnamienne en 2023 et le forum national annuel "Culture et les entreprises". Photo: diendandoanhnghiep.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme de reconnaissance des entreprises répondant aux normes de culture d'entreprise vietnamienne en 2023, et le forum national annuel "Culture et les entreprises" ont été lancés le 2 août à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Ho Anh Tuan, chef du Comité d'organisation de la Campagne pour la construction de la culture d'entreprise vietnamienne, ces événements contribueront à la réalisation des orientations, des politiques du Parti et de l'État en matière de construction de la culture, répondant ainsi aux exigences du développement durable du pays.

C'est également l'occasion pour les dirigeants du Parti et de l'État de rencontrer et d'échanger avec la communauté d'experts et d'entreprises sur les mécanismes et les politiques de soutien à la relance et au développement économique, de honorer les entreprises répondant aux normes de culture d'entreprise vietnamienne.

En outre, les activités du forum national annuel "Culture et les entreprises" se concentreront sur la promotion de la construction de la culture d'entreprise, de la culture des affaires au sein de la communauté des entreprises vietnamiennes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. -VNA