Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les accords de libre-échange de l’ASEAN offrent de nouvelles opportunités aux entreprises des pays du bloc. En plus de rechercher et d'accéder de manière proactive aux informations sur le marché et de tirer parti des opportunités offertes par les accords de libre-échange, les entreprises doivent également diversifier leurs investissements pour accéder à de nouvelles opportunités, ont déclaré des experts, lors d’un colloque récemment tenu à Hô Chi Minh-Ville.



Récemment, le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans son intégration économique régionale et internationale. En particulier, au cours de la période 2010-2021, le commerce entre le Vietnam et l'ASEAN a connu une croissance spectaculaire, les exportations passant de 9,3 milliards de dollars en 2010 à 29,1 milliards en 2021.



Toutefois, les exportations proviennent principalement d’entreprises étrangères opérant au Vietnam. Par conséquent, davantage de mesures sont nécessaires pour encourager et améliorer l'accès au marché des entreprises nationales, en particulier des PME, qui représentent 97 % des entreprises du pays.



Jusqu’en février 2023, le chiffre d’affaires total des exportations de marchandises du Vietnam vers l’ASEAN atteignait environ 2,85 milliards de dollars, dont des exportations vers la Thaïlande de 654,2 millions de dollars, vers la Malaisie de 441,7 millions de dollars, vers le Cambodge et l'Indonésie de plus de 430 millions de dollars, vers les Philippines de 408 millions de dollars, vers Singapour de 387,1 millions de dollars, vers le Laos de 45,3 millions de dollars et vers le Brunei de 4,32 millions de dollars, a informé Nguyen Duc Trung chef adjoint du Département du développement des entreprises du ministère du Plan et de l’Investissement.



Cependant, les résultats obtenus ne reflètent pas pleinement le potentiel de développement du commerce entre les pays de l'ASEAN. Les PME vietnamiennes sont encore confrontées à de nombreux défis pour tirer parti de ces opportunités. Il est essentiel de les aider à mieux exploiter les plateformes numériques ainsi qu'à acquérir des compétences en matière de recherche de marchés via les réseaux au sein de la région ASEAN.



Lors du colloque, les délégués ont discuté des nouvelles opportunités offertes par la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) ainsi que des ALE connexes tels que l'Accord global d'investissement de l'ASEAN (ACIA), l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA) et l'Accord sur le commerce des services de l'ASEAN (ATISA).



L'ATISA a été signé le 23 avril 2019 par les ministres de l'Économie de sept pays membres de l'ASEAN en marge de la 25e Conférence restreinte des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM Retreat). Ensuite, il a été signé par le Myanmar (août 2019), le Vietnam (septembre 2019) et les Philippines (octobre 2019).



Lors de colloque, un portail d'informations commerciales sur https://business.gov.vn et le portail d'accès à l'ASEAN sur https://aseanaccess.com ont été présentés dans le but d'aider les entreprises à accéder aux informations sur le marché.



Sita Zimpel, experte de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), responsable du développement de ces deux portails, a déclaré que le marché de l'ASEAN disposait encore d'un grand potentiel inexploité, notamment dans le cadre de l’ATISA. Ces deux portails sont les principales plates-formes permettant aux entreprises d'accéder à des informations fiables sur le marché, de constituer des réseaux et de partager leurs expériences avec le monde des affaires, en particulier les PME de l'ASEAN. -VNA