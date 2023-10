Hanoï (VNA) - Le rôle crucial de la mangrove dans la préservation des digues, la réduction de l'érosion, la protection des communautés et la génération de moyens de subsistance pour les populations est indéniable. Cependant, ces dernières années, la superficie de la mangrove a subi une diminution significative, créant une situation d'urgence pour sa restauration, notamment dans le delta du Mékong.

Plantation de mangroves dans le district de Trân Dê, province de Soc Trang.Photo : VNA/CVN



La province de Soc Trang (delta du Mékong), qui s'étend sur 72 km de littoral, abrite près de 10.300 ha de forêt, dont environ 6.815 ha sont dédiés à la zone forestière de protection côtière. Cette zone est principalement concentrée dans les localités de Cù Lao Dung, Long Phu, Trân Dê, et la ville de Vinh Châu. L'impact des vagues et des tempêtes entraîne un amincissement progressif de la ceinture forestière protectrice de Soc Trang, mettant en péril le système de digues maritimes et la production agricole dans la région côtière.

Le district de Cù Lao Dung abrite environ 1.700 ha de forêt de mangrove côtière, une zone riche en diversité de poissons et de fruits de mer, offrant des conditions favorables à la vie des habitants des communes d'An Thanh 3, An Thanh Nam, An Thanh Dông et Dai An 1. Malgré ces avantages, la ressource s'épuise progressivement après de nombreuses années d'exploitation, affectant les revenus des populations locales.

Afin de préserver efficacement les forêts, d'éviter l'abattage d'arbres forestiers et de mettre un terme à la chasse des espèces aquatiques résidant sous le couvert forestier, le district de Cù Lao Dung a récemment mis en place plusieurs groupes dédiés à la plantation et à la protection des forêts, ainsi que des groupes axés sur l'aquaculture sous le couvert forestier.

La famille du chef de la coopérative d'aquaculture sous le couvert forestier de la commune d'An Thanh 3, Dinh Van Moi, est engagée dans le modèle d'aquaculture combinée sous le couvert des mangroves, avec le soutien du Projet visant à prévenir la résilience climatique intégrée et à promouvoir les moyens de subsistance durables dans le delta du Mékong (MD-ICRSL). Sur une superficie de 2.000 m2 sous le couvert forestier de mangrove, cette famille a élevé avec succès plus de 840 kg de barramundi et plus de 161 kg d'escargots laineux.

Après environ quatre mois, ils ont commencé à récolter le premier lot de fruits de mer. Le prix des bars varie entre 35.000 et 40.000 dôngs/kg, tandis que celui des escargots se situe entre 80.000 et 100.000 dôngs/kg. Cette activité génère un revenu plus stable et plus élevé que la culture de la canne à sucre, qui était précaire par le passé.

"Depuis la création du groupe coopératif et la participation au projet MD-ICRSL, les habitants vivent de manière stable tout en préservant la forêt. L'élevage des bars et des escargots se déroule tranquillement, avec des économies sur les coûts alimentaires grâce à l'utilisation judicieuse des ressources naturelles. Cela génère un revenu mensuel supplémentaire d'au moins quelques millions de dôngs, en fonction de l'échelle de l'exploitation agricole", a déclaré Dinh Van Moi.

Selon le Centre provincial de vulgarisation agricole de Soc Trang, le modèle d'aquaculture domestique a contribué à la protection et au développement des forêts, à la préservation et au développement des ressources aquatiques naturelles dans les terres alluviales du district de Cù Lao Dung.

Accroître l'épaisseur des mangroves pour la protection côtière

De nombreuses études indiquent que la perte de superficie de mangrove dans le delta du Mékong au cours des 20 dernières années est principalement attribuable à l'érosion côtière et aux activités de conversion de l'utilisation des terres. Selon le professeur et docteur en sciences Dang Huy Huynh, ancien directeur de l'Institut d'écologie et des ressources biologiques relevant de l'Académie des sciences du Vietnam, cette situation s'aggrave de plus en plus, en grande partie en raison du déclin croissant du bouclier protecteur que constituent les mangroves.

Augmentation de la superficie de mangroves dans la province de Bac Liêu. Photo : VNA/CVN

De multiples facteurs contribuent à ce déclin, allant de l'impact négatif des forces naturelles telles que les vagues, le vent et les tempêtes, aux activités humaines telles que la construction, l'exploitation minière et l'aquaculture. Cependant, la cause principale de ce phénomène est attribuée au facteur humain.

Citant l'aquaculture des populations côtières comme exemple, le professeur Dang Huy Huynh a souligné que bien que l'exploitation et l'aquaculture soient nécessaires pour soutenir la vie des populations, la déforestation des mangroves pour élever des crevettes et des poissons est inacceptable.

“La destruction de forêts de mangroves pour l'élevage de crevettes et de poissons ne procure que des bénéfices immédiats, tandis que la préservation d'une zone de mangrove vieille de plusieurs décennies et la promotion de ses bienfaits ne sont pas des questions simples.”

"Les activités d'aquaculture côtière nécessitent une planification spécifique, identifiant les zones où elles peuvent être menées et celles où elles ne le devraient pas. Tout le monde est conscient que les forêts de mangroves jouent un rôle crucial en régulant et en empêchant l'eau salée de pénétrer profondément dans les terres. Par conséquent, à mesure que davantage de forêts sont détruites, l'obstacle à l'eau salée disparaît, permettant à celle-ci de s'infiltrer facilement en profondeur et d'affecter les cultures de riz, les sources d'eau et la vie des populations", a souligné le professeur Huynh. Il a mis en avant la nature symbiotique de la relation entre l'homme et la nature.

Afin d'éviter la déforestation, de nombreuses provinces du delta du Mékong ont adopté ces dernières années des modèles de subsistance dans les forêts de mangroves, à la fois économiquement efficaces et adaptables au phénomène d'intrusion d'eau salée dans la région. Un exemple notable se trouve dans la province de Trà Vinh, où la superficie forestière totale dépasse 9.000 ha. Actuellement, plus de 4.000 ha de forêt ont été plantés et sont protégés par les habitants eux-mêmes, combinant ainsi la protection de l'environnement avec l'élevage écologique de crevettes (élevage extensif).

Ce type de modèle de subsistance offre des résultats durables tout en préservant l'environnement contre les impacts du changement climatique. Il est activement mis en œuvre par les communautés locales et les habitants des zones côtières.

Selon les experts, le développement des forêts de mangroves dans le delta du Mékong nécessite une approche adaptée aux conditions climatiques et pédologiques. La plantation ou la replantation totale ou partielle d'une ceinture de mangroves contribuera à atténuer les problèmes d'érosion côtière. Parallèlement, une approche holistique et complète est nécessaire pour créer des conditions propices et durables permettant aux infrastructures vert-gris de protéger les zones côtières. En particulier, les questions relatives aux sédiments, à l'extraction du sable, à l'affaissement des terres, à la restructuration de l'industrie aquacole, ainsi qu'à la gestion des mangroves exigent une approche à long terme, unifiée et persévérante.

Ces initiatives s'alignent sur l'orientation du développement durable définie par la Résolution 120 (publiée en 2017) et le Plan régional du delta du Mékong, ainsi que sur les plans directeurs des différentes localités. - CVN/VNA