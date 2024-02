Le mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Plus de 56.600 personnes, dont 29.050 étrangers, ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée du 9 au 12 février, soit le 30e jour du 12e mois lunaire de l’Année du Chat 2023 au 3e jour du premier mois lunaire de l’Année du Dragon 2024.



Pendant ce même laps de temps, plus de 500 visiteurs ont offert de l'encens au défunt dirigeant au site des reliques historiques de Da Chong (K9), dans le district de Ba Vi à Hanoï.



Lors de la fête annuelle la plus importante du Vietnam, les gens commémorent souvent leurs ancêtres et ceux qui ont sacrifié leur vie à la nation. -VNA