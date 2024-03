Hanoï (VNA) - L' éducation et la formation professionnelle ont un rôle important dans les relations bilatérales entre l'Australie et le Vietnam depuis la mise en œuvre du "Doi Moi" (Renouveau) au Vietnam, selon la docteure Suiwah Leung, professeure associée honoraire à l'école de politique publique de Crawford de l'Université nationale australienne (ANU).L' Australie a la capacité de renforcer ce secteur en offrant une "infrastructure douce" au Vietnam, comme la formation de fonctionnaires du gouvernement en matière de réglementation financière, réglementation environnementale et réglementation sur les affaires des entreprises.Ces programmes peuvent être associés à des programmes universitaires en administration publique, a-t-elle suggéré lors d'une interview avec l'Agence vietnamienne d'information (VNA) avant la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie. Suiwah Leung a déjà reçu la Médaille d'honneur du président vietnamien pour ses contributions continues et positives au développement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et l'Australie, ainsi qu'à l'appui du développement du système d'éducation et de formation du Vietnam.Selon elle, le développement du secteur privé est particulièrement pertinent au Vietnam aujourd'hui. Un secteur privé plus robuste au Vietnam offrira plus d'opportunités d'investissement aux entreprises australiennes, a-t-elle estimé.Suiwah Leung a affirmé que des réglementations financière et commerciale appropriées favoriseraient la croissance et le développement du secteur privé formel du Vietnam - qui demeurait assez modeste comparé aux standards régionaux. La croissance et le développement structuré des entreprises privées dans une économie de marché dépendent de réglementations gouvernementales favorables au marché, une "infrastructure douce" que l'Australie est en mesure de fournir.Elle a émis son espoir que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie serait couronnée de succès et que les relations entre les deux pays continueraient à s’approfondir à travers de nombreux canaux, y compris l'éducation et la formation. -VNA