Le salon international Food & Hotel Hanoi 2023 s’est ouvert le 21 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 2e salon international des équipements, fournitures et services de l'alimentation, des boissons, de l'hôtellerie-restauration et de la boulangerie - Food & Hotel Hanoi 2023, s’est ouvert le 21 novembre à Hanoï.Organisé par Informa Markets Vietnam et le magazine Cong Thuong (Industrie et Commerce), Food & Hotel Hanoi 2023 réunit 113 exposants de 19 pays et territoires. Le salon couvre une superficie de 6.000m² et devrait attirer 6.500 visiteurs.Une gamme d'activités sera organisée dans le cadre de Food & Hotel Hanoi 2023, avec notamment une conférence sur l'économie verte, l'économie numérique et la productivité des entreprises spécialisées dans la restauration, la 2e édition du concours des chefs talentueux de Hanoï - Hanoi Salon Culinaire, le Vietnam Barista Competition et le Vietnam Aromaster Championship.Food & Hotel Hanoi 2023 se déroule jusqu’au 23 novembre. -VNA