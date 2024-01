Cérémonie d'ouverture du tournoi. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le marathon de Hô Chi Minh-Ville 2024 s'est ouvert le matin du 12 janvier, réunissant plus de 11.000 athlètes, dont 1.300 étrangers en provenance de 60 pays et territoires.



Il s'agit de l'un des événements marquants du printemps 2024 dans la mégapole du Sud. La course comporte quatre épreuves: marathon (42 km), semi-marathon (21 km), les distances de 10 km et 5 km.



Le tournoi est organisé par la Fédération d'athlétisme de Hô Chi Minh-Ville et la société Pulse Active. L'événement se déroule du 12 au 14 janvier 2024. La valeur totale des primes s’élève à près de 800 millions de dongs.-VNA