Visite et remise de cadeaux aux victimes de l'agent orange/dioxine dans la province de Bac Lieu. Photo : VNA Hanoï (VNA) - L'Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA) a surmonté de nombreuses difficultés pour accomplir ses tâches au cours des cinq dernières années, méritant ainsi son statut de représentant des droits et des intérêts légitimes des victimes de l'Agent Orange, a souligné le président de VAVA, le général de corps d’armée Nguyen Van Rinh lors du 5e Congrès national de la VAVA de deux jours qui s'est ouvert le 28 décembre à Hanoï.

Passant en revue les performances de l'association entre 2018 et 2023, Nguyen Van Rinh a déclaré que les sections de la VAVA dans tout le pays ont correctement soumis des conseils sur les affaires pertinentes au Parti, à l'État et aux administrations à tous les niveaux, ont uni leurs efforts pour faire face aux conséquences après la guerre des produits chimiques toxiques et ont aidé à perfectionner les documents sur les politiques de soutien aux victimes de l'AO/dioxine et sur le règlement des conséquences des produits chimiques toxiques.

Depuis le début du mandat jusqu'en novembre 2023, les filiales de la VAVA dans l’ensemble du pays ont mobilisé plus de 2.275 milliards de dongs en argent liquide et objets au fonds pour les victimes de l’agent orange/dioxine. Grpace à quoi, elle a octroyé une aide pour des victimes avec une somme à la hauteur de plus de 2.164 milliards de dongs, a construit 3.973 maisons du cœur, a octroyé 24.550 bourses d'une valeur totale de 19.584 millions de dongs, a créé des emplois à des milliers de victimes et a fourni des soins médicaux et des médicaments gratuits pour plus de 644.000 personnes.

En outre, la lutte pour la justice pour les victimes de l'AO/dioxine a été promue par de nouvelles formes et mesures adoptées conformément au point de vue, aux lignes directrices et à la politique étrangère du Parti et de l'État, contribuant ainsi à améliorer la prise de conscience du Congrès et du gouvernement américains sur la question et leur sens des responsabilités dans la coopération avec le Vietnam dans la détoxification de l'environnement et au traitement des dioxines résiduelles à l'aéroport de Da Nang et à l'aéroport de Bien Bien Hoa (Dong Nai). L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a également réalisé un projet d'assistance aux handicapés, notamment aux victimes de l'AO/dioxine, dans les provinces les plus touchées par les produits chimiques toxiques, ainsi que d'autres projets bénéficiant aux victimes.

Pour soutenir Mme Tran To Nga en France, une victime française vietnamienne de l'AO, dans son procès contre les entreprises américaines fabriquant le produit chimique toxique utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, l'Association s'est étroitement coordonnée avec le cabinet d'avocats français, a activement mobilisé des ressources pour la soutenir dans ses poursuites contre les entreprises chimiques américaines. Elle a également publié une déclaration de soutien au procès et envoyé une lettre ouverte aux organisations et individus nationaux et internationaux pour les appeler à s'opposer au jugement de première instance et aider Tran To Nga à poursuivre les entreprises américaines devant la Cour d'appel de Paris, selon le général de corps d’armée Nguyen Van Rinh.

Il a souligné que le 5e Congrès de la VAVA, organisé avant le 20e anniversaire de la fondation de l'Association (10 janvier 2004 - 2024), est un événement important marquant le développement de la VAVA du niveau central au niveau local. C’est l’occasion de diffuser le point de vue, les lignes directrices et les politiques du Parti et de l’État sur le règlement des conséquences des produits chimiques toxiques afin de sensibiliser le public à ce problème et d’appeler au soutien national et étranger pour les victimes de l’AO ainsi que pour la lutte pour leur justice.

Selon le président de la VAVA, Nguyen Van Rinh, entre 1961 et 1971, l'armée américaine a déversé 80 millions de litres de défoliant s au Vietnam, lesquels contenaient près de 400 kg de dioxine, à près d’un quart de la superficie du Sud du Vietnam, causant des conséquences graves et à long terme pour l'environnement, les écosystèmes et la santé humaine.

Le pays compte plus de 4,8 millions de personnes directement exposées au défoliant, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. La guerre a fini, mais les conséquences de l'agent orange/dioxine et sa douleur sont toujours présentes et durables. Ses séquelles persistent sur de nombreuses générations. -VNA