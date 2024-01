Hanoï (VNA) - La foire du printemps de l’Année du Dragon 2024, présentant des produits agro-alimentaires pour le Têt, s’est ouverte le 30 janvier à Hanoï.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la Foire. Photo : VNA

Organisée par le Centre de promotion du commerce pour l’agriculture (Agritrade) du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la foire réunit une centaine de stands de plus d'une centaine d'unités et entreprises venues des quatre coins du pays vendant des spécialités agricoles régionales.

En outre, la foire comprend également un espace extérieur de 1.000 m² présentant de nombreux types de plantes d'agrément au service de la décoration du Têt.

Les produits présentés doivent avoir une origine claire, répondre aux normes VietGAP, GlobalGAP ou équivalentes, ou être qualifiés dans le cadre du programme “À chaque commune, son produit” (One Commune, One Product – OCOP), a déclaré Nguyen Minh Tien, directeur de l’Agritrade.

La foire du printemps de l’Année du Dragon 2024 est ouverte aux visiteurs de 8h30 à 21h00 tous les jours du 30 janvier au 7 février, au Centre des foires et expositions, de transactions économique et commerciale, N° 489 rue Hoang Quoc Viet, arrondissement de Bac Tu Liem. -VNA

source