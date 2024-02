Ninh Thuan (VNA) - La province centrale de Ninh Thuận, grande région viticole se concentre sur le transfert de technologie et l'application de hautes technologies pour produire et transformer une large gamme de produits de grande valeur à base de raisin.

De nombreuses entreprises et coopératives de Ninh Thuận se concentrent sur la formation de chaînes de production et recherchent des produits à base de raisins frais pour augmenter leur rentabilité.



Selon Nguyễn Đình Quang, directeur de la sarl de commerce et de production de produits agricoles Thái Thuận, dans le district de Ninh Sơn, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec d'autres parties dans la production et l'achat de raisins et de pommes frais.



En outre, son entreprise coopère avec des instituts de recherche sur la transformation des produits agricoles et des instituts de technologie alimentaire pour le transfert de technologie dans la transformation du raisin et des pommes.



Parallèlement, l'entreprise a investi dans des machines de production avancées, grâce au soutien du gouvernement, a-t-il ajouté.



Chaque année, l'entreprise fournit environ 180 tonnes de raisins frais et 150 tonnes de produits à base de raisin transformés, tels que raisins secs, vin, brandy, sirop et vinaigre.



Il existe quatre produits OCOP (A chaque commune son produit phare) quatre étoiles et deux produits trois étoiles.



Selon le Département de l'Agriculture et du Développement rural de Ninh Thuận, à travers des programmes et des projets de développement agricole, Ninh Thuận a coopéré avec des scientifiques pour transférer des technologies de transformation et de conservation des raisins récoltés, des lignes de séchage pour les produits agricoles, des modèles de transformation du vin et des chambres froides.



La province développe une large gamme de produits de transformation en profondeur, élargit son marché et répond aux demandes des clients.



La demande de raisins frais est très élevée, en particulier raisins de grande qualité et de gros calibre. Les ménages agricoles de Ninh Thuận ont donc augmenté leur production et planté de nouveaux cépages.

L'agriculteur Tống Minh Hoàng du district de Ninh Phước a déclaré que sa ferme cultivait 10 variétés telles que Black Finger, Summer Royal Black, etc., qui ont une efficacité économique exceptionnelle.



En plus de vendre des raisins, le vignoble Hoàng Yến accueille également les visiteurs pour faire du tourisme et essayer de nouveaux cépages directement sur sa ferme.



Pour améliorer la productivité, Ninh Thuận a construit de nombreuses chaînes de valeur du raisin et 30 ha de vignes à grande échelle, a émis cinq codes de zone de plantation pour près de 73 ha et a étendu à 214 ha les zones de culture conformes à la norme VietGAP.



Les localités appliquent activement la haute technologie conformément aux normes VietGAP pour cultiver de nouvelles variétés de raisins sans pépins de haute qualité, ainsi que pour cultiver sous serres et utiliser des systèmes d'arrosage automatiques.



Les zones viticoles appliquant la haute technologie représentent actuellement 31% de la superficie totale de la province. Les revenus annuels des vignes varient d’un milliard de dongs (41.000 dollars) à 1,2 milliard de dongs (49.500 dollars) par hectare.



Ninh Thuận prévoit d'avoir 1.770 ha de vignes et une production de 44.200 tonnes d'ici 2025. Les superficies suivant les normes VietGAP, GlobalGAP et biologiques produiront près de 28.000 tonnes.



D’ici 2030, elle comptera 2.000 hectares de vignes et 51.300 tonnes de production.



Đặng Kim Cương, directeur du Département de l'Agriculture et du Développement rural de Ninh Thuận, a déclaré que le département proposait à la province d'émettre des politiques visant à faciliter le développement agricole et l'application de la production de haute technologie afin d'attirer les investissements dans les principales zones viticoles.



La province de Ninh Thuận continue d'étendre ses zones viticoles et de soutenir les agriculteurs en investissant dans les infrastructures et en les aidant ainsi que les coopératives à acquérir les certificats VietGAP.



Le département coopère avec les localités pour faire évoluer les zones agricoles à faible profit vers des exploitations viticoles, enseignant aux agriculteurs de meilleurs modèles agricoles, améliorant la capacité des coopératives et encourageant les entreprises à investir dans la viticulture.



Il poursuivra également ses recherches sur les méthodes de production afin de cultiver des raisins de manière sûre, de haute qualité et respectueuse de l'environnement.



Pour renforcer leur compétitivité, les entreprises se concentrent davantage sur la transformation, l’amélioration de l’emballage et de la qualité de leurs produits.



Pour protéger sa marque, la province continuera à développer son indicateur géographique « raisin Ninh Thuận », en utilisant des timbres de traçabilité. De plus, elle aidera activement les entreprises productrices à participer à des programmes de promotion du commerce afin de promouvoir l'écoulement de leurs produits sur le marchés nationaux et d'exportation. -VNA