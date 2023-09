Au site écologique Thung Nham à Ninh Binh.Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Avec ses imposantes montagnes calcaires, ses rivières paisibles et ses sites historiques ainsi que religieux sacrés, la province septentrionale de Ninh Binh s'avère être la destination idéale pour des vacances en famille.



Le site de voyage canadien, The Travel, a récemment classé les dix meilleures destinations pour des vacances en famille en 2023, parmi lesquelles figure Ninh Binh, une province du Nord. Cette région se distingue par sa beauté naturelle époustouflante ainsi que ses architectures historiques et culturelles, offrant ainsi des expériences inoubliables et complètes aux voyageurs.

Les amateurs de voyages passionnés ne devraient en aucun cas manquer les expériences exceptionnelles que sont les croisières à Tràng An et Tam Côc, la découverte du jardin d'oiseaux de Thung Nham, l'exploration du Parc national de Cuc Phuong et la visite de la grotte Mua, entre autres.

Traces historiques

N'hésitez pas à vous rendre à Hoa Lu, qui a été la première capitale du Vietnam pendant les règnes des dynasties des Dinh (968-979) et des Lê antérieurs (980-1009). Ce site occupe une position centrale dans l'histoire du pays. Vous y découvrirez toujours une centaine de temples, de pagodes et de palais historiques. Les monuments religieux, édifiés dans des grottes et adossés au flanc même de la montagne, vous impressionneront par la complexité de leur architecture.

Nichée au sein du complexe paysager de Tràng An à Ninh Binh, la pagode Bai Dinh est devenue une destination spirituelle très prisée non seulement dans le delta du fleuve Rouge, mais également dans tout le pays.

Ninh Binh attire les touristes en raison de sa beauté naturelle, de son histoire et de sa cuisine variée. Les visiteurs peuvent se délecter de spécialités culinaires renommées, telles que la viande de chèvre, le riz brûlé et les gâteaux de poisson.

Ninh Binh est particulièrement réputée pour sa vaste gamme de boissons sucrées appelées chè, qui ressemblent à des compotes de différentes consistances. Dégustez le chè khoai (à base de patates douces) ou le chè hat sen (avec des graines de lotus) pour découvrir la cuisine distinctive de cette région.

Présenter les sites touristiques de Ninh Binh aux voyageurs étrangers. Photo : VNA/CVN

De plus, les visiteurs ont également la possibilité de profiter de spectacles d'art folklorique, de représentations de marionnettes et de festivals traditionnels organisés par la population locale. Découvrir la culture de Ninh Binh leur permet non seulement de mieux appréhender l'histoire et les traditions du pays, mais aussi de vivre des expériences uniques.

Par le passé, Ninh Binh avait été sélectionnée dans la liste des 23 meilleures destinations touristiques de l'année 2023 publiée par le site américain Forbes. Forbes avait décrit Ninh Binh comme un "trésor caché" dont les charmes sont progressivement dévoilés grâce aux réseaux sociaux.

Ninh Binh continue de consolider sa réputation en tant que destination sécurisée et accueillante, ayant obtenu cette reconnaissance de la part de nombreux journaux, magazines et sites web de voyage de renom à travers le monde. Ninh Binh s'est hissée parmi les dix destinations familiales idéales pour l'année 2023, se positionnant comme le seul représentant du Vietnam dans le top dix mondial des destinations les plus conviviales.

Pour cette année, Ninh Binh vise à attirer 5,35 millions de touristes, avec des recettes totales estimées à plus de 5.150 milliards de dôngs (environ 219 millions d'USD). Cette contribution contribuera à faire du secteur touristique un moteur économique clé pour la province, ainsi qu'une zone touristique de premier plan dans le delta du fleuve Rouge et dans l'ensemble du pays. - CVN/VNA