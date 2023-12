L'archevêque Marek Zalewski est par le pape François premier représentant pontifical résident au Vietnam. Photo: Conseil épiscopal du Vietnam

Hanoï (VNA) – L'archevêque Marek Zalewski a été nommé par le pape François premier représentant pontifical résident au Vietnam, a annoncé le ministère vietnamien des Affaires étrangères le 24 décembre. Le vice-ministre de l'Intérieur Vu Chien Thang a qualifié cet événement de moment historique dans les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Vatican.



Selon l'annonce, la nomination de l'archevêque Marek Zalewski en tant que représentant pontifical résident au Vietnam contribuera à renforcer les liens entre le Saint-Siège et l'Église catholique vietnamienne, tout en favorisant les échanges entre le Vietnam et le Saint-Siège.



Suite à cette annonce, l'archevêque Giuse Nguyen Nang, président du Conseil épiscopal du Vietnam, a envoyé une lettre aux cardinaux, prêtres et fidèles catholiques pour partager la joie commune de l'approche de Noël 2023.



Dans sa lettre, le président du Conseil épiscopal du Vietnam a rappelé qu'en juillet, le Vatican et le Vietnam avaient mis d’accord sur le règlement de fonctionnement du représentant permanent du Saint-Siège au Vietnam lors de la visite du président Vo Van Thuong au Vatican, marquant une avancée significative dans les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège. Il s'agit du résultat de nombreuses rencontres et échanges, notamment depuis la création du "Groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican" avec sa première réunion les 16 et 17 février 2009. Après 14 ans et 10 sessions, le Saint-Siège est désormais en mesure de nommer un représentant permanent au Vietnam.



"Ce bon résultat repose sur une confiance mutuelle construite au fil des années et sur la reconnaissance des similitudes et le respect des différences, dans le but de trouver ensemble le meilleur chemin pour servir le peuple vietnamien et l'Église".

En même temps, l'archevêque Giuse Nguyen Nang a exprimé sa conviction qu'en tant que représentant permanent du Saint-Siège, le représentant pontifical résident sera "un signe plus visible et plus clair de communion entre l'Église catholique vietnamienne et le Pape", "devenant un lien étranger permettant à l'Église de développer diverses activités pour répondre aux besoins de la communauté sociale".



La présence, pour la première fois, d'un représentant pontifical résident du Vatican au Vietnam est un événement très important dans le processus d'amélioration des relations entre les deux parties. Cela résulte d'un échange positif démontrant les efforts, la bonne volonté, le respect, la coopération et la compréhension mutuelle. Ces relations sont mises en œuvre selon une feuille de route appropriée, en conformité avec le droit vietnamien, les conventions internationales signées par le Vietnam et la situation actuelle des relations entre les deux parties. Cela témoigne également de la politique constante de l'État vietnamien visant à respecter et à garantir la liberté de croyance et de religion, ainsi qu'à créer des conditions favorables aux activités religieuses, y compris le catholicisme, contribuant à ouvrir également une opportunité favorable à l'Église catholique vietnamienne pour une intégration plus profonde dans le catholicisme mondial.

Rencontre entre le président Vo Van Thuong et le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin au Saint-Siège, en juillet 2023. Photo: VNA



Les relations entre le Vietnam et le Vatican ont récemment connu de nombreux progrès positifs, notamment depuis l'établissement du mécanisme de dialogue régulier au sein du Groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican en 2009. Depuis lors, de nombreux contacts et échanges ont eu lieu entre les hauts dirigeants vietnamiens et le Saint-Siège du Vatican, notamment entre le président Vo Van Thuong et le pape François en 2023. Les papes Benoît XVI et François ont adressé des enseignements, des messages et des lettres à l'Église catholique vietnamienne, exhortant les catholiques à vivre en tant que "bons chrétiens et bons citoyens", à vivre l'Évangile au sein de la nation et à contribuer activement au développement socio-économique du pays et des localités.



Répondant au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) le 24 décembre, le vice-ministre de l'Intérieur Vu Chien Thang a qualifié cet événement de moment historique dans les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Vatican. La lettre du pape et la nomination du représentant pontifical résident ouvrent un nouveau chapitre dans les relations bilatérales et dans les relations entre l'Église catholique vietnamienne et l'Église universelle. Les bonnes relations entre les deux États, les deux gouvernements et les deux Églises affirment la position et le rôle de l'Église catholique vietnamienne dans la région et dans le monde. Cette relation a été confirmée lors de la visite du président Vo Van Thuong au Vatican et de sa rencontre avec le pape François en juillet 2023.



L'élévation des relations avec le Saint-Siège du Vatican est la preuve d'une politique étrangère et religieuse juste de la part du Parti et de l'État vietnamiens, dans le cadre du processus de renouveau du pays, mais également le résultat d'un dialogue entamé par les deux parties depuis 1990.



Le Vietnam apprécie et est prêt à renforcer ses relations avec le Saint-Siège en respectant les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque partie, contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans le monde.



Les relations entre les deux parties se sont développées positivement au fil du temps. En 2011, le gouvernement vietnamien a accepté la proposition du Vatican de nommer un envoyé spécial non-résident au Vietnam. Cet envoyé spécial non-résident est venu au Vietnam à centaines reprises, a visité et a mené des activités pastorales dans les 63 villes et provinces. Il a encouragé les religieux à se consacrer uniquement à des activités religieuses et à respecter la loi vietnamienne.



La nomination du représentant pontifical résident marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties. Les questions relatives à ces relations seront rapidement discutées par l'intermédiaire du représentant pontifical résident, qui bénéficie de conditions favorables pour remplir les missions et responsabilités confiées par le Saint-Siège aux catholiques vietnamiens. Il accorde également une attention accrue aux activités religieuses de l'Église catholique vietnamienne, a déclaré le vice-ministre Vu Chien Thang.



En outre, l'invitation du président Vo Van Thuong au Pape témoigne de la volonté de l'État vietnamien. Le Vietnam, l'Église catholique vietnamienne et le peuple vietnamien sont ravis de cette nouvelle et attendent avec impatience la visite du pape dans ce magnifique pays pacifique qu'est le Vietnam. Ils souhaitent être amis et partenaires fiables avec tous les pays du monde, a ajouté le vice-ministre Vu Chien Thang. -VNA