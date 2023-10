La mise en chantier. Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - Le 11 octobre, dans le district de Soc Son (Hanoï), le Département de la cartographie, de la topographie et de l'information géographique relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a mis en chantier le 11 octobre une borne d’hauteur dans le district de Soc Son, à Hanoï.

Cet ouvrage fait partie du projet « Modernisation du système national d'altitude au service de l'aménagement, de la construction, du développement socio-économique et de la réponse au changement climatique dans certaines grandes villes et zones côtières » qui est mis en œuvre du 2022 au 2025.

Le projet déploiera la construction de 99 bornes d'hauteur dans 40 villes au ressort central et provinces dans le but de compléter et de moderniser un système de bornes d’hauteur national durable et stable pour garantir une détermination précise et unifier la hauteur de chaque endroit du pays, répondant au développement socio-économique, à la sécurité et à la défense nationales, et au changement climatique.

La borne d’hauteur dans le district de Soc Son, à Hanoï devrait être achevé le 12 mars 2025 et fournira des valeurs d'élévation précises pour servir la planification, le développement urbain et les travaux auxiliaires tels que circulation du système, égouts, systèmes de canalisations..., aidant à accroître l’efficacité de la prévention des inondations et de la planification adaptée au terrain. -VNA