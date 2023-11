Hanoï (VNA) - Une centaine d’élèves de la province montagneuse de Ha Giang et de Hanoï ont eu l'opportunité de jouer au football sous la direction de l’entraîneur Mai Duc Chung et de rencontrer des footballeuses de la sélection vietnamienne, le 11 novembre, au stade de My Dinh à Hanoï.Le match de football amical intitulé " Rêve orange " met en avant l'importance du sport pour promouvoir la diversité et l'égalité, de sorte que tous les individus, hommes, femmes, filles, garçons et autres genres, puissent développer leur plein potentiel et réaliser leurs rêves.Lors de l'ouverture de l'événement, Mme Caroline Nyamayemombe, directrice par intérim d'ONU Femmes Vietnam, a souligné que ces dernières années, le sport avait démontré une grande capacité à promouvoir l'égalité des sexes, ainsi qu'à autonomiser les femmes et les filles. Le football, en particulier, peut rassembler la communauté, améliorer la santé, soulager le stress et contrôler les actes de violence.En plus du match amical, les élèves de Hanoï et de Ha Giang ont également eu l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec des footballeuses vietnamiennes renommées telles que Thanh Nha, Hai Yen, Vu Thi Hoa, Hien Luong, Minh Nguyet et la première femme arbitre de la FIFA, Bui Thi Thu Trang. Ces femmes sont des modèles pour les femmes dans le sport vietnamien, illustrant le potentiel illimité des femmes et des filles.Mme Miki Nozawa, cheffe du département de l’éducation du bureau de l'UNESCO au Vietnam, a apprécié la confiance, la joie d'apprendre et de pratiquer le sport, ainsi que l'esprit de coopération des élèves de l’école primaire et secondaire de Ban May, dans le district de Hoang Su Phi, province de Ha Giang. Cette école fait partie des établissements qui ont activement participé à la première phase du projet "We Can" mis en œuvre par l'UNESCO et le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation.Le match de football "Rêve orange" a été organisé par l'ONU Femmes en collaboration avec l'UNESCO, l'ambassade de Norvège à Hanoï, le ministère de l'Éducation et de la Formation, le Centre de communication sur les ressources naturelles et l'environnement, la Fédération de football du Vietnam et le projet Football for ALL Vietnam (FFAV).