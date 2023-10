Le Vietnam doit agir de manière décisive pour sortir de la liste de surveillance renforcée du GAFI. Photo d’illustration : Vietnam+

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 18 octobre, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a présidé une réunion du Comité de direction de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent.



Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a rappelé qu’en juin dernier, le Groupe d’action financière (GAFI ou ou Financial Action Task Force – FATF en anglais) avait inscrit le Vietnam sur sa liste de surveillance renforcée. Selon lui, le gouvernement vietnamien s'est engagé auprès du président du GAFI à mettre en œuvre un plan d'action spécifié par le GAFI, comprenant 17 actions, sur deux ans.



Récemment, le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent (AGP - Asia/Pacific Group on Money Laundering) est venu au Vietnam pour travailler avec les organes compétents et la Banque d'État afin de prendre des mesures pour faire retirer le pays de la liste de surveillance renforcée. Après, la Banque d'État a élaboré un plan et l'a envoyé aux membres du Comité de direction de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent pour étude et commentaires.