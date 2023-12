Vientiane (VNA) - Malgré les efforts du gouvernement pour baisser les prix des biens et services, le taux d'inflation moyen du Laos en 2023 devrait atteindre toujours 31,2 %, selon le Département des statistiques du Laos Son rapport montre que le taux d'inflation du pays en décembre 2023 est toujours élevé, jusqu'à 24,4 %, bien qu'il soit en légère baisse par rapport aux 25,24 % de novembre 2023.Le rapport indique que le secteur ayant la plus forte augmentation de prix en décembre 2023 est celui de l'hôtellerie-restauration, avec une hausse de 35,9 % par rapport à la même période de l'année dernière. Viennent ensuite les vêtements et chaussures, 33,4%, les soins médicaux et médicaments, 29,5%, les articles ménagers, 25,9%, l'alcool et le tabac, 25,1% et les aliments et boissons alcoolisées, 24%.Pour faire face aux problèmes, la Banque d'État du Laos continuera de resserrer sa politique monétaire et de se concentrer sur la stabilisation de la valeur du kip, facteur clé dans la régulation des prix des biens et services.Lors de la réunion élargie du gouvernement tenue les 26 et 27 décembre, le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone a demandé aux industries concernées d'accorder plus d'attention à l'amélioration de l'environnement d'investissement et à la promotion de la production nationale pour remplacer les biens importés que le Laos peut produire au service de la consommation intérieure et de l'exportation. - VNA