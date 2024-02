Porte frontalière de Dong Dang, province de Lang Son. Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - En ce début d'année 2024, les activités commerciales entre le Vietnam et la Chine se sont déroulées de manière assez dynamique et fluide, avec une série de portes frontalières qui viennent d'être rouvertes et modernisées…



Selon le Comité de gestion de la zone économique de la porte frontalière de Dong Dang-Lang Son (Nord), au cours de la première semaine de 2024, le nombre de véhicules transportant des marchandises d’import-export passant par six portes frontalières terrestres de la province de Lang Son a augmenté de près de 300 véhicules par rapport à il y a un mois. En moyenne, chaque jour, il y a eu environ 400 véhicules transportant des marchandises exportées et environ 800 véhicules transportant des marchandises importées.



Face à cette situation, le département des douanes de Lang Son a ordonné aux organes compétents de renforcer le personnel pour répondre rapidement au nombre croissant de véhicules de transport de marchandises arrivant aux portes frontalières.



Ces efforts ont créé des conditions favorables aux échanges commerciaux bilatéraux. Selon certaines entreprises spécialisées dans le transport de marchandises transfrontalier, le nombre de véhicules franchissant les portes frontalières a fortement augmenté mais le dédouanement a été rapide.



Le Comité de gestion de la zone économique de la porte frontalière de Dong Dang-Lang Son a ajouté qu'en 2023, il avait discuté avec la partie chinoise pour convenir d'un certain nombre de mesures pour augmenter la capacité de dédouanement.



Au poste frontalier de Lao Cai dans la province homonyme (Nord), les activités d’import-export de marchandises, en particulier de produits agricoles, ont également été très animées. Au cours des trois premiers jours du Nouvel An, le chiffre d'affaires total de l’import-export a atteint près de 5,4 millions de dollars, dont plus de 2,8 millions de dollars d’exportations.



Vuong Trinh Quoc, chef du Comité de gestion de la zone économique de la province de Lao Cai, a prédit qu'en 2024, les activités d'import-export avec la Chine s'amélioreraient. En particulier, après la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, la partie chinoise a déclaré qu'elle ouvrirait le marché à de nombreux produits agricoles vietnamiens potentiels. Il est donc prévu que le nombre de véhicules traversant les portes frontalières de Lao Cai continuerait d'augmenter.-VNA